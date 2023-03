Nur wer sich selber führen kann, kann auch andere führen

Hamburg (em/jw) „Heute mehr denn je, reden wir über Organisations- und Strukturveränderungen, Wettbewerbsfähigkeit und Globalisierung“, weiß Harald Uebler von UEBLER Coaching.



„Aber die Grundeinheit der Veränderung ist weder das Team noch die Organisation, sondern der Mensch selbst“, so der Experte weiter. „Es wird über effiziente Führungsstrategien nachgedacht, aber was ist mit der Führung des eigenen Selbst?“ Mitarbeiter schauen zu Führungskräften auf, wenn sie als Vorbild agieren. Wie aber soll die Führungskraft akzeptiert werden, wenn sie sich selber nicht führen kann? Uebler: „Unternehmen brauchen langfristig leistungsfähige Mitarbeiter, die einen selbstverantwortlichen Umgang mit sich und ihrer Leistungsfähigkeit gelernt haben. Denken Sie an UEBLER Coaching, wenn Sie über Selbstführung nachdenken.“

Veröffentlicht am: 05.11.2012