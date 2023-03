Öffentliche Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmer

Norderstedt (mp) Das Businessfrühstück des BDS präsentierte auch im letzten Monat wieder ein spannendes Thema.



Susann Henning von der Investitionsbank Schleswig-Holstein berichtete über „Öffentliche Finanzierungs- und Förderungsmöglichkeiten für Unternehmen“. Die Förderlotsen beraten Existenzgründer sowie Unternehmer und freiberuflich Tätige kostenlos über Zuschüsse, Darlehen, Beteiligungskapital oder auch Bürgschaften, Antragswege, Voraussetzungen, Eigenkapitalanforderungen, Sicherheiten und Anforderungen an Gründungs- und Unternehmenskonzepte.



Nach einer kurzen Erklärung, was genau die Investitionsbank Schleswig-Holstein ist, stellte Susann Henning die Serviceleistungen der Förderlotsen und die Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten im Überblick vor. Gerne ging die Fachfrau auf die Fragen der Besucher ein. Das nächste BDS Businessfrühstück findet am 21. Juli ab 8 Uhr im Park Hotel Norderstedt statt. Wie immer gibt es auch an diesem Morgen ein interessantes Thema: Andrea Müller vom Bundesamt für Verfassungsschutz wird einen Vortrag zum Thema „Wirtschaftsspionage - Bedrohungslage und Informationsschutz in mittelständischen Unternehmen“ halten.



Für eine persönliche Beratung oder Terminabsprache erreicht man Susann Henning telefonisch unter 0431 / 99 05 - 33 67. Rentabilitäts- und Liquiditätspläne, Finanzierungsbeispiele, Existenzgründungsbroschüren und aktuelle Konditionen der wichtigsten KfWDarlehen kann man kostenlos unter www.ib-sh.de/foerderlotse herunterladen.

Veröffentlicht am: 28.07.2011