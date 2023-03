Stockelsdorf (lm/ab) Persönlich zugeschnittene Anlagelösungen erhalten Kunden bei der Expertin für Vermögensanlage und -aufbau, Wiebke Schattschneider. Immer im Blick: die individuellen finanziellen Wünsche und Ziele.



Diese werden von Wiebke Schattschneider in einem ersten unverbindlichen Gespräch ermittelt. „Daraus entwickle ich dann auf die jeweilige Situation des Kunden zugeschnittene Konzepte“, so die Finanzexpertin.



Vertrauen schaffen

Offen und transparent erarbeitet Wiebke Schattschneider die individuelle Anlagenlösung. Regelmäßig erfolgen Gespräche, Überprüfungen und Anpassungen der Vermögensanlagen an neue Situationen. „Ich stehe Ihnen jederzeit unterstützend zur Seite, sollte sich Ihre persönliche Situation ändern.“

Veröffentlicht am: 04.03.2015