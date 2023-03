Office-Management einmal pro Woche

Hamburg (em/lm) „Wünschen Sie sich auch manchmal eine Sekretärin, die den ganzen Kram im Büro erledigt, zu dem Sie keine Zeit haben?“



Die Kontrolle des Zahlungseingangs, vorbereitende Buchhaltung für den Steuerberater, langfristige Terminüberwachung, interne Büroorganisation, das Mahnwesen oder auch die Ablage, all diese Arbeiten benötigen Zeit, die für das Kerngeschäft fehlt. Genau hier setzt das Konzept der langfristigen Unterstützung an: Der Ahrens Büroservice bietet flexible Lösungen bei planbaren Kosten. Regelmäßig an einem festen Tag in der Woche steht so auch Klein- oder Einzelunternehmen die Fachkenntnis einer eigenen Geschäftsassistenz zur Verfügung.



Volle Konzentration

„Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Dauerhafte Entlastung durch langfristige Zusammenarbeit und eine Assistentin, die mitdenkt. So bekommen Sie als Unternehmer wieder Ihren Kopf frei und können sich voll und ganz auf Ihre Kunden und Ihre Aufträge konzentrieren. Und das ist wiederum gut für Ihr Geschäft. Was können wir also für Sie tun?“, erkundigt sich Inhaberin Eike Ahrens.

Veröffentlicht am: 18.11.2013