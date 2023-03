Ohren auf: Raus in die Kultur!

Bad Segeberg (fg/kv) Kulturlandschaft hören klingt erst einmal ungewöhnlich. Ob man mit Baron Caspar Voght durch das Pinneberger Baumschulland wandert oder mit Hinnerk Heidjer alte Hünengräber oder Panzerspuren im Sand entdeckt, mit der Haselmaus Hazel kulinarische Genüsse im Segeberger Knick erlebt, mit Enni die Kulturlandschaft von Wittenberge bis Hamburg bereist oder Manufakturen im Garten- und Seenland Mecklenburg-Schwerin entdeckt, die Vielfalt der einzelnen Kulturlandschaften können sich Besucher in Hörgeschichten auf den Audioguide-Routen des Leitprojektes der Metropolregion Hamburg erhören.



Ergänzt durch Audioslideshows und Flyer werden die einzelnen Regionen vorgestellt und Einheimischen und Touristen typische Kulturlandschaften, Erlebnisräume und regionale Produkte nähergebracht. Im Kreis Segeberg entführt die Haselmaus Hazel die Hörer z.B. auf den Naturwanderweg mit Aussichtsturm im Ketelvierth, besucht den Hof Ehlers mit seiner Bäckerei und den Demeter Produkten oder auch die Arche für Tiere, den Hof Nehms. Insgesamt 15 Stationen werden so im Kreis Segeberg vorgestellt und laden durch die eindrucksvollen Hörspiele ein, die einzelnen Orte dann auch direkt einmal zu besuchen. Dabei geht es nicht nur darum Ausflugsziele vorzustellen, sondern auch Projekte wie „De Ökomelkburen“ Interessierten näherzubringen.



Das Wissen über die Herkunft regionaler Produkte oder auch traditionelle Herstellungstechniken zu erhalten und weiterzugeben steht im Vordergrund des Projektes Kulturlandschaftsrouten. Dadurch können regionale Produzenten gestärkt und die regionale Wertschöpfung gesteigert werden und das Projekt trägt so zum Erhalt einzigartiger Landschaften bei.

Veröffentlicht am: 17.04.2019