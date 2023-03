Oktoberfest feiern  auch im Norden!

Hamburg (tk/sv) Das Oktoberfest ist Kult und hat nicht nur in München eine lange Tradition. Im Norden steht der Oktober ebenfalls ganz im Zeichen des bayerischen Originals und lockt Tausende in die Festzelte.



Auch bei Unternehmen erfreut sich das Volksfest mit seinen Maßkrügen und traditionell bayerischen Leckereien wie Brezeln oder Weißwurst immer größerer Beliebtheit. Also warum nicht eine ganze Firmenveranstaltung unter das bajuwarische Motto stellen? Ein solches Fest sorgt für eine ausgelassene Stimmung bei allen Beteiligten und bildet einen passenden Rahmen für viele Veranstaltungen wie Firmenjubiläen, oder einen krönenden Tagesabschluss zu feiern.



Davon ist auch Christina Moldt, Zweigstellenleiterin der S.O.F.A. GmbH in Hamburg, überzeugt: „So ein Firmenevent macht nicht nur eine Menge Spaß, sondern fördert gleichzeitig den Zusammenhalt der Mitarbeiter. Damit Unternehmen nicht allein vor der Aufgabe der Organisation solcher Events stehen, nehmen wir diese Aufgabe gerne ab. Mit einem Komplettservice für eben diese Art von Veranstaltungen steht Ihnen unser Eventteam gerne als kompetenter und seriöser Partner zur Seite. Um die Veranstaltung so zu gestalten, wie sie gewünscht wird, besprechen wir ganz detailliert Vorstellungen und Budget des Kunden, machen Vorschläge und übernehmen so die ganze Planungslast, damit unser Kunde sich weiter um sein Tagesgeschäft kümmern kann.“



Passend zum Motto Oktoberfest wird nicht nur das Equipment, wie ein original bayrisches Festzelt, gestellt, sondern auch die geeignete Dekoration. Neu im Angebot ist die mobile Alm Hütte, die mit ihrer Bauweise eine rustikale Atmosphäre schafft und eine Vielzahl von individuellen Nutzungsmöglichkeiten bietet. Für die richtige Unterhaltung sorgen unter anderem eine breite Auswahl an Spielen wie „Wettmelken“, „Baumstammsägen“, „Nagelschlagen“ oder „Bierkrugschieben“. Stilgetreu in Lederhosen und Dirndl bewirtet das Team der S.O.F.A. GmbH dabei die Gäste mit traditionell bayerischen Köstlichkeiten. „Informieren Sie sich jetzt bei uns, welche Möglichkeiten es für Ihr Unternehmen gibt und feiern Sie ein richtiges Oktoberfest gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern“, ergänzt Christina Moldt abschließend.

Veröffentlicht am: 17.08.2016