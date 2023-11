Veröffentlicht am 20.11.2023

Henstedt-Ulzburg (em) Zum 01.10.2023 hat der Henstedt-Ulzburg Marketing e.V. mit Oliver Dannenberg einen neuen Geschäftsführer berufen. Der Vorstand des Vereins hat in einem intensiven Auswahlverfahren zahlreiche Gespräche mit Kandidaten geführt und sprach sich abschließend einstimmig für den 46jährigen Norderstedter aus. Oliver Dannenberg stellt mit seiner langjährigen Expertise in der Netzwerkarbeit und im Vertrieb eine optimale Bereicherung für den Verein dar. Dannenberg war bisher bei verschiedenen Digitalunternehmen und Medienhäusern in leitenden Positionen tätig und bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung im Aufbau und in der Entwicklung von erfolgreichen Marketingkonzepten mit.

Gemeinsam mit dem Vorstand und den Mitgliedern des HUM wird er sich zukünftig vor allem dem weiteren Ausbau des Vereins zu einer Dachmarke für Henstedt-Ulzburg, dem Standortmarketing und der Intensivierung und weiteren Professionalisierung der Vereinsarbeit widmen. „Schon in meinen ersten Wochen vor Ort habe ich Vertreter aus Vereinen, Politik und Wirtschaft als aufgeschlossen und sehr zugewandt kennengelernt. Es gibt hier zahlreiche Aktive, die u.a. in ihrem ehrenamtlichen Engagement schon heute einen großen Beitrag zur Lebensqualität in der Gemeinde leisten. Mein Ziel ist es, dieses wichtige Thema weiter auszubauen, Vorhandenes zu stärken und mit neuen Ideen die Gemeinde Henstedt-Ulzburg immer noch ein weiteres Stück lebens- und liebenswerter zu machen.“ so Oliver Dannenberg anlässlich seines Starts.