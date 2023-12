Veröffentlicht am 08.12.2023

Henstedt-Ulzburg (em) Es ist der Startschuss für die Arbeit des neu aufgestellten Marketings: Am 1. Oktober wurde Oliver Dannenberg von dem Verein Henstedt-Ulzburg Marketing als neuer Geschäftsführer berufen. Diesem Schritt ging ein zweijähriger konstruktiver und intensiver Prozess mit Mitwirkenden aus Politik, Vereinen und Verwaltung voraus.

„Wir erhoffen und erwarten uns mit Herrn Dannenberg und der langjährigen Expertise, die er in der Netzwerkarbeit und im Vertrieb mitbringt, neue Impulse für das Marketing Henstedt-Ulzburgs. Als Großgemeinde mit knapp 29.000 Einwohnenden möchten wir das Ortsmarketing auf professionellere Beine stellen“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Schmidt. „Nach einem konstruktiven Neuaufstellungsprozess hat die Gemeinde sich entschieden, den Verein Henstedt-Ulzburg Marketing hierfür die nötigen finanziellen Mittel für fünf Jahre zur Verfügung zu stellen.“ Die finanziellen Mittel aus diesem Fördervertrag kann der Verein für Personal und Projekte nutzen.

Oliver Dannenberg wurde vom Vorstand von Henstedt-Ulzburg Marketing in einem intensiven Auswahlverfahren aus verschiedenen Kandidat:innen einstimmig zum Geschäftsführer bestimmt. „Er bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung im Aufbau und in der Entwicklung von erfolgreichen Marketingkonzepten mit – das passte perfekt und davon können wir nun in unserer Arbeit im Ortsmarketing profitieren“, freut sich Christian Roepkes aus dem Vorstand und Vorstandsmitglied Dr. Jochen Brems fügt hinzu: „Wir sehen es als große Chance, Henstedt-Ulzburg Marketing aus der reinen Ehrenamtlichkeit herauszuheben, denn das ist notwendig zur Professionalisierung und zur Verbreiterung unseres Wirkungskreises.“ Genau damit hat Oliver Dannenberg bereits begonnen. Der 46-jährige Norderstedter hat bereits viele verschiedene Akteur:innen in der Gemeinde kennengelernt und ist begeistert von dem großen ehrenamtlichen Engagement. „Hier gibt es schon Vieles, auf dem wir gut aufbauen können. Wir möchten nicht alles neu, aber Einiges besser machen – und vor allem möchten wir mehr zusammen machen“, erklärt Oliver Dannenberg. „In Zeiten, in denen das ehrenamtliche Engagement abnimmt, sehen wir es auch als unsere Aufgabe, Unterstützung und Beratung anzubieten.“ Neben dem Ehrenamt sieht der neue Geschäftsführer auch die Wirtschaft als wichtigen Akteur in Henstedt-Ulzburg. „Eine enge Verbindung zwischen Henstedt-Ulzburg Marketing und der Wirtschaftsförderung ist daher wichtig – Gleiches gilt auch für den Kontakt in die Gemeindeverwaltung“, so der 46-Jährige, der nicht nur das Ortsmarketing an sich, sondern den Verein Henstedt-Ulzburg Marketing selbst professioneller aufstellen möchte: Mitgliedergewinnung gehört genauso wie eine frischere Außendarstellung und eine noch attraktivere Gestaltung von Kern-Events des Vereins wie beispielsweise die „Azubis-Messe“ zu seinen Plänen für die Zukunft. „Wir haben viele Ideen, um Henstedt-Ulzburg noch lebens- und liebenswerter zu machen“, freut sich Oliver Dannenberg. „Das alles braucht natürlich etwas Zeit und wird Schritt für Schritt gemeinsam mit allen Beteiligten angegangen, aber der Startschuss ist nun erfolgt!“

Foto: Dr. Jochen Brems und Christian Roepkes aus dem Vorstand von Henstedt-Ulzburg Marketing freuen sich mit dem neuen Geschäftsführer des Vereins, Oliver Dannenberg, Bürgermeisterin Ulrike Schmidt sowie Wirtschaftsförderer Sebastian Döll (von links) über den Fördervertrag zwischen Gemeinde und Verein, um das Ortsmarketing auf professionellere Beine zu stellen. Foto: Gemeinde Henstedt-Ulzburg