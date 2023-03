Online-Marketing für Touristiker

19.06.2017 | 17:00 Uhr | Alte Post Nordic Life & Style Hotel – Flensburg | Rathausstraße 2, 24937 Flensburg



Alte Post Nordic Life & Style Hotel – Flensburg (em) "Gemeinsam den digitalen Wandel gestalten und die Herausforderungen der Zukunft meistern". Unter diesem Motto veranstaltet DiWiSH gemeinsam mit dem Tourismus-Cluster Beratungskurse an drei Standorten in Schleswig-Holstein.



In praxisorientierten Kurzvorträgen werden darin relevante Online-Marketing-Themen behandelt: Von der Erstellung und Pflege einer Website über Suchmaschinenmarketing und soziale Netzwerke wie Facebook bis hin zur Arbeit mit Bewertungsportalen.



Die Referenten kommen aus spezialisierten Agenturen und vermitteln sachkundig, mit welchen Instrumenten Tourismusangebote optimal im Netz vermarktet werden können. Teilnehmer erhalten so wertvolle Anregungen und Tipps für den eigenen Internetauftritt. Alle Inhalte werden verständlich aufbereitet und anhand von Beispielen anschaulich illustriert. Die Beratungskurse sorgen für einen intensiven Austausch mit den Referenten und bieten echten Mehrwert für die tägliche Anwendung in Ihrem Betrieb.



Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eigene Websites, Facebook-Seiten oder Portalprofile im Vorfeld einzureichen. Aus diesen werden jeweils drei ausgelost und von den Fachleuten kostenfrei analysiert. Im Rahmen der Veranstaltung erhalten die Betreiber dann direkt nützliche und einfach umsetzbare Optimierungsvorschläge.





Veröffentlicht am: 08.06.2017