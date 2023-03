Online-Marketing und Neukundenakquise im B2B-Bereich

Hamburg (em/jj) 94 Prozent der B2B-Einkäufer suchen online nach Produkt- und Lieferanteninformationen. Durch den veränderten Einkaufsprozess ist eine umfassende Online-Präsenz elementar geworden. Doch welche Maßnahmen führen zu einer erhöhten Sichtbarkeit? Welche Möglichkeiten gibt es außerhalb der eigenen Webseite, um B2B-Einkäufer im Web zu erreichen und wie messe ich die Erfolge meiner Marketing- Kanäle?



Viele Industrieunternehmen fangen gerade erst an, sich intensiv mit Online-Marketing zu beschäftigen und vernachlässigen dabei konkretes Benchmarking und die Zielgruppenansprache im Ausland. Führungskräfte müssen die enormen Potenziale der Digitalisierung erkennen, um langfristig wettbewerbsfähig bleiben zu können. Kyto Geschäftsführer Dr. Martin Mittermeier stellt in diesem Vortrag B2B-Online-Marketing und -Vertriebsstrategien vor, mit denen exportierende Unternehmen von bereits interessierten Einkäufern weltweit online gefunden werden. 14:40 - 15:10 Uhr | Impulsforum 2 [EG]



Dr. Martin Mittermeier ist Online-Marketing- Experte für den B2B-Bereich und Geschäftsführer der Kyto GmbH, einem SaaS-Unternehmen mit Sitz in Berlin. Kyto unterstützt Industrieunternehmen bei der internationalen Neukundengewinnung. Dr. Mittermeiers große Expertise im B2BOnline- Marketing wurde bei zahlreichen Vorträgen für z.B. Google Weltweit Wachsen, IHKs, und eBusiness Lotsen unter Beweis gestellt.

