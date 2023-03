OPEN CLUB am 11. Januar

Hamburg (em/jj) Herzlich willkommen! Am Montag, 11. Januar, sind wieder alle Mitglieder, ihre Gäste und Interessenten im Business Club Hamburg zum OPEN CLUB eingeladen.



Bei guter Musik und interessanten Gesprächen geht es gemeinsam ins neue Jahr. Los geht es um 19 Uhr in der Elbchaussee 43 in Hamburg.

Veröffentlicht am: 11.01.2016