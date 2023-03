Optimal beleuchtet

Norderstedt (lm/jj) Eine optimale Außenbeleuchtung ist nicht nur praktisch, sie kann auch das Geschäftsgebäude ins richtige Licht rücken.



Die unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl, Messing, Holz oder Stein bieten für jeden Wunsch die beste Lösung. „Bei der Technik gibt es Unterschiede, so können die Leuchten entweder automatisch in der Dämmerung oder auf Knopfdruck an- und ausgestellt werden. Bewegungsmelder bieten zudem im Dunkeln eine gewisse Sicherheit“, erklärt Brigitte Münster. Natürlich übernimmt das Team auch den Einbau und die Verkabelung der neuen Lichter. „Selbstverständlich führen wir auch viele Solar- und Akkuleuchten, die keine Verkabelung benötigen.“ Für ein rundum stimmiges und leuchtendes Ergebnis sollten sich Interessierte an elektroMünster wenden und sich die langjährige Erfahrung des Teams zu Nutze machen.



Veröffentlicht am: 25.06.2013