Optimales Dienstleistungspaket!

Bad Bramstedt (em) Das Klinikum Bad Bramstedt vereint nicht nur zehn Fachkliniken unter einem Dach, sondern betreibt auch fünf Tochtergesellschaften. Eine dieser Tochtergesellschaften ist die vom KLINIKUM BAD BRAMSTEDT gegründete Servicegesellschaft R-On Service GmbH.



Das Leistungsportfolio umfasst das gesamte infrastrukturelle Facility Management im Klinikum und dessen Tochterunternehmen. In verschiedenen Dienstleistungssparten organisiert, arbeiten täglich ca. 250 Mitarbeiter in den Bereichen Gebäudereinigung, Verpflegungsmanagement, Transportund Versorgungsdienst, Informations- und Bewachungsdienst sowie in der technischen Abteilung. Dies gewährleistet, dass sich die Patienten in einer sauberen Umgebung innerhalb und außerhalb der Klinik rundum wohl fühlen können. Besonders erwähnenswert sind die schönen gepflegten Gartenanlagen, die ebenfalls unter anderem von der R-ON Service GmbH gestaltet werden.



Großes Aufgabenspektrum

Doch auch außerhalb des Klinikum Bad Bramstedt hat die R-On Service GmbH vielfältige Aufgaben. Dazu gehört neben der Speisenversorgung des RehaCentrums Hamburg an den Standorten in der Jungestraße und in der Martinistraße auch die Mittagsverpflegung der Jürgen-Fuhlendorf-Schule in Bad Bramstedt sowie des in der Rolandstadt ansässigen Kindergartens „Schatzkiste“.



Für das ortsansässige Gymnasium werden seit September 2009 dienstags und donnerstags durchschnittlich 160 Essen in der Küche des Klinikum Bad Bramstedt produziert und in beheizbaren Thermobehältern des hauseigenen Fahrdienstes an die Jürgen- Fuhlendorf-Schule geliefert. Die Essensausgabe wie auch die Reinigung des Geschirrs erfolgt ebenfalls über die Mitarbeiter der R-On Service GmbH. Die Speisen sind dabei auf die Bedürfnisse der verschiedenen Altersstufen abgestimmt. Auch im Bereich der Gebäudereinigung hat sich die R-On Service GmbH außerhalb des Klinikums einen Namen gemacht. So übernimmt sie nicht nur die Gebäudereinigung im Klinikum Bad Bramstedt und im Reha- Centrum Hamburg, sondern auch die Reinigung der Stadtwerke Bad Bramstedt und des Kindergartens Schatzkiste.



Kontakt:

Sybille Tews

Oskar-Alexander-Straße 26

24576 Bad Bramstedt

Tel.: 04192 / 90 20 36

Fax: 04192 / 90 20 39

info.r-on.service@klinikumbb.de

www.klinikumbb.de



Veröffentlicht am: 21.04.2011