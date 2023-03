Ordnung mit Pfiff  Sichthüllen made in Kaltenkirchen

Kaltenkirchen (md/nl) Susi und Dirk Bornholdt fertigen in Kaltenkirchen individuelle Folien, ganz nach den Wünschen und Anforderungen der Kunden, an und das in spitzen Qualität. Bürobedarf jeder Art runden das Angebot ab.



„Egal, ob Sie nur ein Blatt oder 80 Blätter in eine Hülle bekommen möchten, wir haben die Lösung für Sie“, erklären Susi und Dirk Bornholdt, die in vierter Generation das Familienunternehmen führen. „Sonderanfertigungen sind für uns kein Problem. Da wir alle Hüllen hier in Kaltenkirchen herstellen, fertigen wir gerne auch individuelle Stücke an, die genau zu ihren Anforderungen passen.“



Sehr gefragt bei den Kunden sind zudem selbstklebende Hüllen. „Durch die Selbstklebung der kompletten Rückseite lassen sie sich bequem auf Hüllen, Angeboten oder Ordnern anbringen. Die Selbstklebetaschen bieten somit einen zusätzlichen Steckplatz für Visitenkarten, Broschüren und anderen Informationen“, so die Experten. Selbstverständlich sind alle Hüllen ohne Weichmacher. Ringbuchordner, Briefkörbe, Hängeregister, Locher, Hefter, Klebestifte und Co. – das gesamte Sortiment an Bürobedarf erhalten Unternehmen ebenfalls bei der Reif GmbH. Gerne berät das Team ausführlich über die Möglichkeiten.



Foto: Dirk und Susi Bornholdt beantworten gerne noch offene Fragen.

Veröffentlicht am: 06.11.2012