Veröffentlicht am 08.02.2024

Wahlstedt (em) Die Liegenschaften des ehemaligen Marineartilleriearsenals Wahlstedt wurden nach dem zweiten Weltkrieg zur Keimzelle der Wahlstedter Industrie. Viele der im Krieg entstandenen Backsteinbauten sind heute Bestandteil der Handels- und Industrieunternehmen im Gewerbegebiet. Auch Willy Pelz, Gründer der pelzGROUP, entschied sich 1948 für Wahlstedt, um hier ein Unternehmen für Verbandwatte aufzubauen.

Inzwischen ist die pelzGROUP mit 800 Mitarbeitern größter Arbeitgeber in Wahlstedt und feierte vor wenigen Monaten ihr 75jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hatte Dr. Nikolas Bastian, der das Unternehmen in dritter Generation führt, die Geschäftspartner zu Spenden für die Geschichtsarbeit des Heimatmuseums Wahlstedt aufgerufen. Den eingegangenen Betrag von 1250 EUR erhöhte die pelzGROUP kurzerhand auf 4000 EUR. Damit soll der vor zehn Jahren installierte Geschichtspfad im Gelände des Marineartilleriearsenals komplett erneuert werden.

Die Leiterin der Volkshochschule Wahlstedt, Angelika Remmers, die sich seit Jahrzehnten mit großem Detailwissen leidenschaftlich dafür einsetzt, die Geschichte Wahlstedts und des Marinearsenals für nachfolgende Generationen erlebbar zu machen, lud Dr. Bastian zusammen mit seiner Schwägerin Christiane Pelz zu einem Besuch des Info- und Dokumentationszentrums Marinearsenal ein. Der detailreich gestaltete Erinnerungsort ist im ehemaligen Wasserwerksbunker in der Waldstraße untergebracht und beherbergt viele einzigartige Ausstellungsstücke aus der Zeit der Kriegsproduktion und den Nachkriegsjahren, in den sich über 30 Unternehmen mit verschiedenstem Know-how in Wahlstedt ansiedelten.

Die Besucher zeigten sich beeindruckt und versprachen, sich auch in Zukunft für den Erhalt der Erinnerungskultur in Wahlstedt einzusetzen. Aktuell sucht die VHS interessierte Freiwillige für die ehrenamtliche Betreuung des Dokumentationszentrums. Kontakt über das Heimatmuseum

Foto: Christiane Pelz, Angelika Remmers, Peter Hinz und Dr. Nikolas Bastian bei der privaten Führung im alten Wasserwerksbunker.