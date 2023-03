Perfekt für Klein- und Einzelunternehmen

Hamburg (em/jj) Manche Büros erinnern an eine dunkle Gebirgslandschaft. Da toben Zettelstürme um Aktenberge und Ordnerlawinen begraben ganze Schreibtische unter sich. Besonders in Klein- und Einzelunternehmen sind diese Chaoslandschaften oft anzutreffen. Das liegt daran, dass Büroorganisation eben nicht Chefsache sein sollte.



„Jede Woche, immer wieder am gleichen Tag, erledigt Ihre persönliche Sekretärin die zeitraubenden Büroarbeiten“, erläutert Eike Ahrens ihr Konzept. „Ich übernehme die vorbereitende Buchhaltung für den Steuerberater, Kontrolle der Zahlungsein- und -ausgänge, Korrespondenz, Ablage und andere organisatorische Arbeiten.“ Absolute Diskretion, lösungsorientierte Arbeitsweisen und ein hoher Qualitätsstandard zeichnen den Ahrens Büroservice aus. „Durch diese effiziente Entlastung im Tagesgeschäft gewinnen Unternehmer einen ganzen Tag Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben“, beschreibt Inhaberin Eike Ahrens die Vorteile. Dadurch können Unternehmer sich noch intensiver auf ihre Kunden und Aufträge konzentrieren und haben wieder freie Sicht auf neue Wege und Ideen. So werden sie noch erfolgreicher.

Veröffentlicht am: 29.11.2013