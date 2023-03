Perfekte Animationsunterhaltung nach Wunsch

Hamburg (nl/jj) Arbeiten wo andere Urlaub machen! Was wäre ein Urlaub ohne Unterhaltung, Abwechslung und Spaß? Damit der Rückzug vom Alltag unvergesslich wird, bietet die S.O.F.A. GmbH aus Hamburg ein umfangreiches Angebot für Campingplatzanimationen an.



auf dem Campingplatz eine preiswerte Alternative. Damit der Urlaub für Groß und Klein wunderschöne Momente bereithält, bieten wir vielfältige und abwechslungsreiche Unterhaltungs-, Spiel- und Spaßmöglichkeiten an“, erklärt Projektleiterin Inga Bähr. Seit 1993 bietet die Event-Agentur bundesweit Animationsangebote auf Campingplätzen an. Selbst im Ausland wird das umfangreiche Angebot der S.O.F.A. GmbH wahrgenommen.



Ohne geht’s nicht: Animateure

„Ein wichtiger Bestandteil der Campingplatzanimation sind unsere Mitarbeiter. Direkt vor Ort verleihen unsere Animateure den Veranstaltungen den letzten Schliff und machen jeden Urlaub zum absoluten Highlight“, so Inga Bähr weiter. Vor allem in der Sommersaison, von Mai bis September, sucht die Veranstaltungsagentur Unterstützung. „Bei der Arbeit eines Animateurs handelt es sich um einen idealen Job für junge Erwachsene, die zum Beispiel ihre Zeit zwischen dem Abitur bis zum Studium überbrücken möchten, oder eine Beschäftigung in den Semesterund Sommerferien suchen“, erläutert die Zweigstellenleiterin Christina Moldt. Wer seine Fähigkeit als Animateur auf die Probe stellen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein, selbstständig arbeiten und Verantwortung übernehmen können. Eine Begeisterung für die Zusammenarbeit mit Kindern ist ein Muss. „Wer schon Erfahrungen im Bereich der Kinderbetreuung und im Sportbereich besitzt, fühlt sich bei der Arbeit als Animateur richtig aufgehoben“, so Christina Moldt weiter. In enger Zusammenarbeit mit dem Stammpersonal werden die Animateure an die Animationsprogramme durch intensive Seminare herangeführt und wirken bei der Entwicklung neuer Projekte mit. Christina Moldt freut sich auf die nächste Sommersaison: „Wir suchen noch tatkräftig neue Gesichter für unser Team. Wir freuen uns auf aussagekräftige Bewerbungen per E-Mail an info@sofa-gmbh.de!“



