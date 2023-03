Perimeter Protection 2016

12.01.2016 | 09:17 Uhr | Messe Nürnberg |



Messe Nürnberg (em) Befassen Sie sich täglich mit Zutrittskontrolle, Sicherheitstechnik oder Perimeterschutz?

Sind Sie Geschäftsführer, Architekt, Einkäufer, Fachplaner oder Sicherheitsbeauftragter?

Dann sollten wir uns kennenlernen!

Die primion Technology AG ist einer der europaweit führenden Anbieter ganzheitlicher Systeme für

- Sicherheitslösungen

- Zutrittskontrolle

- Leitstandsysteme

- Zeitwirtschaftslösungen

Besuchen Sie uns vom 12. bis 14. Januar 2016 auf der „Perimeter Protection“ in Nürnberg in

Halle 12, Stand 12-307.

Lernen Sie unsere intelligenten Soft- und Hardware-Lösungen kennen; so zum Beispiel das Sicherheitsmanagement-System psm2200 für den Überblick und die Steuerung aller angeschlossenen Gewerke wie Zutrittskontrolle, Videoüberwachung, Brandmeldeanlage und vieles andere mehr.

Verpassen Sie auf keinen Fall diesen wichtigen Branchentreff. Profitieren Sie von hochprofessionellen Angeboten, kompetenten Ansprechpartnern, kurzen Wegen und intelligenten Lösungsvorschlägen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen:

www.primion.eu

www.perimeter-protection.de







Veröffentlicht am: 02.12.2015