Norderstedt (kk) Personal erfolgreich zu führen sei nur möglich, wenn man mit den Mitarbeitern im Gespräch bleibe, so Nicole Marquardsen vom VSW. Mit dieser These beginnt ihr Vortrag „Personal(-gespräche) erfolgreich führen“, den sie im Rahmen der kommenden EGNO Business-Lounge am 11. September in Norderstedt halten wird. Der Blickwinkel ist weniger psychologischer Natur, sondern zielt auf die rechtlichen Komponenten der Personalgesprächsführung.



„Der VSW ist Partner der Wirtschaft und damit Partner für Sie als Unternehmerin und Unternehmer, Leser dieses Magazins“, sagt die Geschäftsführerin im Gespräch mit dem B2B Wirtschaftsmagazin.



Frau Marquardsen, wie in jeder guten Beziehung kann man auch im Arbeitsleben kurz formulieren: reden hilft? Ja. Denn Führungskräfte, die sich die Zeit nehmen, mit ihren Mitarbeitern regelmäßig Gespräche zu führen, haben die Chance, Unzufriedenheits- und Krisenpotential rechtzeitig zu erkennen und– sofern möglich – Maßnahmen zu ergreifen.



Was sind weitere Vorteile, wenn Vorgesetzte mit ihren Mitarbeitern nicht nur sprechen, sondern auch ansprechbar sind? Nun, wenn Mitarbeiter wissen, dass ihr Chef oder Vorgesetzter immer für sie ansprechbar ist, sehen diese viel seltener das Bedürfnis, sich an den Betriebsrat zu wenden. Vieles kann im persönlichen Gespräch geklärt werden, ohne gleich eine Stufe weiter zu gehen. Ebenso wird in kleinen und mittelständischen Unternehmen, in denen der Chef den Mitarbeitern das Gefühl gibt, immer „ein offenes Ohr zu haben“, häufig erst gar nicht das Bedürfnis gesehen, einen Betriebsrat zu wählen.



Ist sprechen also generell besser als schreiben? Das kommt darauf an.

Liegt beispielsweise ein Fehlverhalten eines Mitarbeiters vor, sollte immer ein Gespräch geführt werden. Ob eine schriftliche Abmahnung erteilt wird, ist eine zusätzliche Frage, aber in keinem Fall sollte eine Abmahnung kommentarlos übergeben oder versendet werden.



Hier greift nun auch die Tätigkeit des VSW für seine Mitglieder, um sich richtig zu verhalten. Genau.

Der VSW begleitet seine Mitgliedsunternehmen kontinuierlich bei allen Fragen rund um das Personal. Wir beraten in einer schwierigen Personalsituation, schon bevor sie zum „Fall“ wird. Das ist oft viel hilfreicher, als später lange Prozesse zu führen. Wir beraten die Führungskräfte im Hinblick darauf, mit welchem Inhalt ein Personalgespräch geführt werden sollte und im Hinblick darauf, ob bei Fehlverhalten eine Abmahnung erteilt werden sollte oder nicht. Wenn eine Abmahnung erforderlich ist, sorgen wir dafür, dass die Abmahnung den rechtlichen Anforderungen entspricht.



Auch wenn ein Mitarbeiter länger ausfällt, sollte ein Gespräch gesucht werden, sagen Sie.

Ja. Auch bei längerfristiger Erkrankung sollte immer mit dem Mitarbeiter ein Personalgespräch geführt werden. Wir beraten unsere Mitgliedsunternehmen hinsichtlich des menschlich und rechtlich sinnvollen Inhalts solcher Gespräche.



Frau Marquardsen, Sie sprechen am 11. September im Rahmen der Business-Lounge zu Vertretern der Norderstedter Wirtschaft. Bisher gehören aber nicht sehr viele Unternehmen aus Norderstedt zu Ihrem Mitgliederkreis.

Das ist richtig. Der VSW ist seit 1969 stetig gewachsen. Das Verbandsgebiet hat sich vom Gründungssitz Reinbek aus immer mehr erweitert. Unsere Mitgliedsunternehmen stammen schwerpunktmäßig aus den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg, außerdem zählen 40 Unternehmen aus Hamburg zu unseren Mitgliedern. Ich persönlich sehe es als Fortsetzung der bisherigen Entwicklung, wenn wir den VSW auch den Unternehmen in Norderstedt aktiv vorstellen.



Herr Bertermann, die EGNO unterstützt den VSW in dem von Frau Marquardsen geschilderten Vorhaben?

Auf jeden Fall. Als Frau Marquardsen und ich über die Möglichkeit einer gemeinsamen Veranstaltung in Norderstedt gesprochen haben, galt sofort: gerne unterstützen wir den VSW dabei, sich den Norderstedter Unternehmen vorzustellen, da der Verband mit seinen Leistungen eine gute Ergänzung zu den bestehenden Netzwerken darstellt. Ich freue mich nun auf die kommende EGNO Business-Lounge im September.



Foto(klein): Nicole Marquardsen, Fachanwältin für Arbeitsrecht, wird im Rahmen der nächsten EGNO Business Lounge zu Vertretern der Norderstedter Wirtschaft sprechen.



Foto(groß): Nicole Marquardsen, die Geschäftsführerin des VSW, und Marc-Mario Bertermann, Geschäftsführer der EGNO, im gemeinsamen Gespräch mit dem B2B Wirtschaftsmagazin.

Veröffentlicht am: 22.08.2014