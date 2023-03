Personal Branding für mehr Umsatz

Rechtsanwälte, Finanzberater, Ärzte – alles Berufe, die eine Menge Kompetenz erfordern. Aber wie steht’s mit deren Marketing? Top-Leistungen allein reichen nicht aus, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Denn, ...



... dass ein Anwalt was auf dem Kasten hat, davon gehen Mandanten ja aus. Dass ein Finanzberater etwas von seinem Fach versteht, sollte klar sein. Dass ein Arzt weiß, wie er seinem Patienten helfen kann, wird vorausgesetzt. Wenn Sie sich gegen den Wettbewerb durchsetzen wollen, müssen Sie mit mehr als nur Fachkompetenz punkten. Personal Branding ist der sichere Weg zu gefüllten Terminkalendern und mehr Umsatz.



Was ist Personal Branding?

Beantworten Sie folgende Fragen: Was lässt Sie morgens mit Elan aus dem Bett steigen? Wofür „brennt“ Ihr Herz? Was macht Sie einzigartig? Willkommen bei Personal Branding. Wenn Sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen, kennen Sie Ihre persönlichen Antreiber, Ihre Werte, Ihre Kompetenzen, Ihre Identität. Sie wissen, wie Sie sich „gut versorgen“ müssen, um volle Leistung zu zeigen. Und Sie wissen, wie Sie auf andere wirken und dass Sie damit auch etwas bewirken können. Das alles gehört zur Identität, die gerne auch Ecken und Kanten haben darf. Sie müssen nicht Everybodies Darling sein, um Ihren Terminkalender mehr zu füllen. Sie müssen nur eins sein: Sie selbst.



Das in Summe macht einen Menschen zu etwas Besonderem. Kunden erkennen sofort, ob „die Chemie“ stimmt und die Basis für Vertrauensaufbau besteht. Denn Vertrauen spielt die Hauptrolle. Ohne Vertrauen ist keine geschäftliche Beziehung möglich.



Eine Gegendarstellung

Klassische Marketingberater empfehlen einen anderen Kurs: sich primär auf Ihre Zielgruppe auszurichten. Vielleicht heißt das, dass Sie bei Ihrer Zielgruppe am besten ankommen, wenn Sie sich ausschließlich professionell und distanziert geben. Eigentlich entspricht das ganz und gar nicht Ihrem Naturell. So starten Sie eine Marketingkampagne, die völlig in die falsche Richtung läuft, weil sie nicht Ihrer Identität entspricht. Und damit werfen Sie nutzlos Ihr Geld aus dem Fenster.



Tatsache ist: So werden Sie immer das Gefühl haben, eine Maske tragen zu müssen. Durchgehend eine Rolle zu spielen, die nicht Ihrer Identität entspricht, nimmt Ihnen den ganzen Spaß am Beruf. Und der Preis dafür ist hoch: Sie geben morgens Ihre Identität sprichwörtlich an der Garderobe ab, sobald Sie Ihr Büro oder Ihre Praxis betreten. Auf Dauer geht das nicht. Sie müssen sich für Ihren Job „verbiegen“, verlieren den Spaß und quälen sich von einem Tag in den anderen.



Wie funktioniert es?

Im Personal Branding zeigen Sie Ihre Identität, treten Ihren Klienten, Kunden und Patienten gegenüber authentisch auf, verbiegen sich nicht und schaffen so eine Vertrauensbasis. Das merkt Ihr Gegenüber, der Sie gerne an seinem Anliegen teilhaben lässt.



Branding ist persönlich gemeint

Mithilfe von Personal Branding erleben die Menschen Sie so, wie Sie tatsächlich sind. Das heißt, neue Mandanten, Kunden oder Patienten fühlen sich überwiegend auf der Persönlichkeits-Ebene angesprochen. Dass die Kompetenz passt, sollte Grundvoraussetzung sein. Zusammengenommen sind Sie so der perfekte Partner zur Lösung eines Problems – oder wie Sie das Leben Ihrer Zielgruppe immer wieder ein bisschen besser und angenehmer machen können.

Veröffentlicht am: 02.01.2017