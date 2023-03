Personaldienstleistung auf Augenhöhe

Wedel (sw) Die MEYPERSONAL GmbH steht für engagierte Personaldienstleistungen, ausgerichtet auf den Maschinen- und Anlagenbau. Sowohl für Bewerber als auch für Unternehmen sind sie ein vertrauensvoller Partner auf Augenhöhe. Geschäftsführer Daniel Meyer steht dem Wirtschaftsmagazin Rede und Antwort.



Herr Meyer, seit wann besteht Ihr Unternehmen und gibt es eventuell eine interessante Gründungsgeschichte?

Im Jahr 2003 habe ich die MEYPERSONAL GmbH gegründet. Ich komme ursprünglich aus dem Elektronik-Bereich. Dennoch hatte ich immer mit dem Maschinen- und Anlagenbau zu tun und kam auf die Idee, gezielt Personal in dieser Branche zu vermitteln. Heute vermitteln wir gut ausgebildete und hoch motivierte Fach- und Führungskräfte, Studenten, Berufseinsteiger sowie auch Wiedereinsteiger.



Haben Sie Mitarbeiter und wenn ja, wie viele?

Ja, ich habe noch weitere Mitarbeiter. Seit der Gründung sind wir gewachsen. Heute sind vier interne und 15 externe Mitarbeiter bei der MEYPERSONAL GmbH beschäftigt. Wir bilden ein erfolgreiches Team und stehen für kompetente Dienstleistungen.



Bilden Sie auch selber aus?

Bisher nicht, wir haben es aber vor. 2013 ist eine Ausbildung zum/zur Personaldienstleistungskaufmann/- frau geplant.



Welche Unternehmen können sich an Sie wenden, wenn sie professionelle und motivierte Mitarbeiter suchen?

Als Personaldienstleister der Branche Maschinen- und Anlagenbau sprechen wir vor allem Metallbauer, Ingenieurbüros sowie Werften an. Wir unterstützen die Firmen sowohl mit technischem als auch mit kaufmännischem Personal. Wir sehen uns als Partner von Unternehmen und Bewerbern und halten für alle passende Lösungen bereit. An uns können sich qualifizierte Führungskräfte ebenso wenden wie Berufs- oder Wiedereinsteiger. Am häufigsten werden Anlagen- und Maschinenbauer vermittelt, hier haben wir die meisten Anfragen.



Was zeichnet Ihr Unternehmen im Gegensatz zu anderen Personaldienstleistern besonders aus?

Unser Alleinstellungsmerkmal ist die bereits erwähnte Branchenspezialisierung und insbesondere das Equal Pay, also die komplette Gleichstellung zwischen Stammbelegschaften der Unternehmen und externen Zeitarbeitnehmern. Wir sind auch im Bereich der Fachmitarbeiter und Führungskräfte tätig. Das heißt, wir brauchen hochqualifiziertes Personal und müssen vor diesem Hintergrund auch die Konditionen von festangestellten Mitarbeitern anbieten. Wir vermitteln unsere Kunden grundsätzlich in die Festanstellung.



Erzählen Sie uns von Ihrer aktuellen Situation, sind Sie zufrieden?

Das letzte Jahr war bisher unser bestes überhaupt. Gerade bin ich allerdings unzufrieden, da wir gerade die Auswirkungen der Wirtschaftskrise zu spüren bekommen. Denn viele unserer Klienten sind international tätig und haben dieses Jahr große Probleme mit internationalen Aufträgen.



Wie denken Sie über die Zukunft, wird es sich in diese Richtung weiter entwickeln?

Ich bin davon überzeugt, dass es sich ab dem kommenden Jahr wieder bessern wird und es bergauf geht.



Wie machen Sie auf sich aufmerksam? Gibt es bestimmte Medien, die Sie nutzen?

Als modernes Unternehmen setzen wir auch auf moderne Medien. Wir werben viel über das Internet, sind aber auch auf Messen vertreten und stellen uns Bewerbern und Arbeitgebern direkt vor.



Wie stehen Sie zu Ihrem Standort Wedel und hilft Ihnen die Nähe zu Hamburg?

Für uns ist der Standort nicht wichtig. Wir sind international aufgestellt und kooperieren zum Beispiel mit einem Personaldienstleister auf Zypern.



Haben Sie zum Schluss noch einen persönlichen Wunsch?

Ich wünsche mir, dass es in der Zukunft viel mehr Akzeptanz für Equal Pay gibt.



Foto: Daniel Meyer, Geschäftsführer der MEYPERSONAL GmbH: „Wir sind für Unternehmen und Bewerber ein vertrauensvoller Partner auf Augenhöhe, mit transparenten Abläufen und fairer Arbeitsweise.“

Veröffentlicht am: 20.11.2012