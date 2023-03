Personalengpässe zuverlässig beheben

Bad Segeberg (lr/ab) Zuverlässige Zeitarbeit in den Bereichen Lager, Produktion und Handwerk! Knoop Personal-Service GmbH ist seit zehn Jahren ein verlässlicher Ansprechpartner in der Personaldienstleistungsbranche.



„Wir helfen Firmen bei kurzfristigen Engpässen durch zum Beispiel Tagesüberlassungen. Auch kurzzeitige Anfragen können schnell und flexibel durch unseren 24-Stunden- Service gelöst werden“, so Gerda Gergaut, Niederlassungsleiterin aus Bad Segeberg. „Unsere Mitarbeiter bekommen selbstverständlich Fahrtkosten für auswertige Einsätze erstattet und wie in anderen Firmen üblich, auch Weihnachtssowie Urlaubsgeld.“ Knoop Personal- Service GmbH bildet seit dem Jahr 2001, in den Berufen Bürokommunikation und Personaldienstleistungskauffrau/- mann, selber aus. „Unsere Auszubildenden haben bei guten Leistungen immer die Option zur Übernahme“, so Gerda Gergaut weiter. Um weitere Qualifikationen zu erlangen, ermöglicht das Unternehmen das Erwerben eines Staplerscheins und/oder Schweißerpasses. Auch die benötigte Berufskleidung sowie das passende Arbeitsmaterial wird von der Firma Knoop in sehr guter Qualität gestellt. Weitere Informationen zu diesem Unternehmen finden Interssierte im Internet.



Foto: Gerda Gergaut feiert bereits ihr fünfjähriges Jubiläum bei Knoop Personal-Service GmbH.

Veröffentlicht am: 27.09.2013