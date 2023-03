Personalentwicklung & Training mit mehr Effizienz

Bad Segeberg (mp/em) Um den hohen Anforderungen gerecht zu werden, nutzen sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter vermehrt den Service von Trainern, Beratern und Coaches. Peter Schmitt von Peter Schmitt Training verriet im Interview die Tipps und Tricks eines guten und erfolgreichen Choachings.



Worauf kommt es beim Coaching von Führungskräften und Mitarbeitern an?

Jeder Mensch ist einzigartig, erlebt eine einzigartige Sozialisierung und macht einzigartige Erfahrungen, wie er seine Anlagen und Fähigkeiten in die berufliche Praxis überträgt. Jeder kann so zum Experten in seinem Aufgabenbereich als Führungskraft, Unternehmer, Verkäufer oder Teammitglied werden. Er lernt so, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ein Coach kennt nicht immer die beste Lösung für jede Situation. Er biete auch keine Lösungen an, sondern inszeniere, begleite und interpretiere die Coachingprozesse ohne Ratschläge zu geben.



Wie funktioniert Coaching?

Ein guter Coach stellt die Fragen, die die Potentiale ansprechen, aktivieren und Selbstvertrauen aufbauen. Durch Perspektivenveränderung werden neue Sichtweisen erzeugt und damit neue Lösungsansätze. Das gilt für Neuorganisation des eigenen Bereichs ebenso wie für Optimierung von Projektarbeit, Vorbereitung auf schwierige Verhandlungen, Konfliktgespräche, Verbesserung der Kommunikation im Team oder Stärkung der persönlichen Performance, der Präsenz, der Argumentation, des Auftritts und der persönlichen Wirkung.



Und in welchen Situationen ist Coaching sinnvoll?

Erfolgreiches, persönliches Coaching geht davon aus, dass jeder die beste Lösung selbst weiß bzw. selbst findet. So lernt und übt der Teilnehmer anders zu denken, sich anders, erfolgreicher zu verhalten, auch in Situationen, die vorher nicht im Coaching angesprochen wurden. Nur so werden eigene Ressourcen nachhaltig freigesetzt. Es entsteht ein wachsendes Vertrauen auf den Erfolg der eigenen Stärken. Und alles, was im Inneren in die Balance kommt, stärkt Selbstsicherheit und damit unsere Außenwirkung.



Foto: Peter Schmitt verriet im Interview, worauf es beim erfolgreichen Coaching von Führungskräften und Mitarbeitern ankommt.

Veröffentlicht am: 23.05.2012