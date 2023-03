Pferdeverstand für mehr Führungsqualität

Reinbek (ab/jj) Ein Pferd sagt mehr als 1.000 Worte. Die sensiblen Tiere spiegeln ihrem Gegenüber sein Verhalten konkret wider und reagieren dabei auf Klarheit, Vertrauen und gegenseitigen Respekt. Das weiß auch Verena Neuse und nutzt das natürliche Gebaren der Pferde für ihre Führungstrainings.



Personal- und Persönlichkeitsentwicklung sind Bereiche, die auch in der Business-Welt einen immer höheren Stellenwert einnehmen. Dabei geht es um die persönlichen Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeiten der Mitarbeiter sowie Führungskräfte. So erkannte Alfred Herrhausen schon richtig: „Wer sich selbst nicht führen kann, kann auch andere nicht führen.“ Deshalb sollten besonders Personen in leitenden Positionen oder mit viel Kundenkontakt wissen, wie sie auf andere wirken und ihre eigenen Stärken selbstbewusst zu ihrem Vorteil nutzen können. „Pferde sind für diese Art von Persönlichkeitstraining der ideale Partner. Sie spiegeln das menschliche Verhalten unverfälscht wider und lassen so Rückschlüsse auf die eigene Ausstrahlung zu“, so Verena Neuse, die bereits zehn Jahre Erfahrung im pferdegestützten Training und Coaching aufweisen kann.



„Wir holen uns Anregungen aus der natürlichen Welt der Pferde und setzen diese praktisch in unseren Seminaren für Kommunikations- und Führungsfähigkeit um. Mit Hilfe der Pferde unterstützen und begleiten wir die Teilnehmer auf ihrem Weg von der persönlichen Standortbestimmung zu einem neuen Führungsstil“, erklärt Verena Neuse weiter. Dabei bietet die Pferdeakademie neben offenen Workshops auch firmeninterne Veranstaltungen an. In den Seminaren werden spezielle Themenbereiche wie „Von der Führungskraft zur Führungspersönlichkeit“, „Persönlichkeit im Team“, „Vom Verkauf zur erfolgreichen Kundenführung“, „Change- Prozesse erlebbar machen“, „Führungsqualität live erleben“, „Emotionale Kompetenzen entwickeln und erleben“ sowie „Kein Stress mit dem Stress“ behandelt. Wer sich selbst vorab ein Bild von der Trainingsmethode der Pferdeakademie machen will, kann dies in den offenen Führungsseminaren tun, die regelmäßig in Reinbek bei Hamburg stattfinden. Eintägige Informationsworkshops sind eine hervorragende Möglichkeit, die Effektivität der pferdegestützten Trainingseinheit zu begutachten. Dies ist besonders für Personalentscheider und Weiterbildungsverantwortliche interessant.



Foto: Die Teilnehmer des Informationsworkshop vom 2. August: „Pferde als Trainingspartner für Führung, Vertrieb und Team".

Veröffentlicht am: 27.09.2013