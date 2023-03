Photovoltaik als strategische Zukunftsinvestition

Norderstedt (em) Die steigenden Stromkosten setzen sich aus drastisch ansteigenden Netzentgelten, Steuern, EEGUmlage und sonstigen Stromnebenkosten zusammen. Dagegen sinkt die Förderung für Solarstrom bis voraussichtlich 2015 auf Null und liegt schon jetzt unter dem Bezugspreis für Strom „aus der Steckdose“, berichtet das Solarzentrum Norderstedt.



Egal ob Handwerksbetriebe oder mittelständische Unternehmen – die Kosten für Energie seien mittlerweile enorm – oft bis zu einem Viertel der Fertigungskosten. Nachhaltige Alternativen seien das Gebot der Stunde: Neue Wege, die dafür sorgen, dass Stromkosten künftig nicht zum existenzgefährdenden Unternehmer- Risiko werden. Das Solarzentrum Norderstedt hat zusammen mit Solarteam Nord und renommierten Herstellern verschiedene Lösungen zu dem Thema „Strom kostengünstig selbst erzeugen, speichern und effizient nutzen“ erarbeitet. Alternative Energiegewinnungsmöglichkeiten wie die solare Stromerzeugung haben sich gewandelt: vom ehemals fast reinen Finanzprodukt hin zu einer strategischen Zukunftsinvestition für Unternehmen, Handwerksbetriebe, Kommunen und Haushalte. „Wer seinen Strom selbst erzeuge, könne seinen Bedarf günstiger decken, als durch die Versorgung über den klassischen Energieversorger und trage zusätzlich damit zur Entlastung der Stromnetze bei“, betont Thomas Leidreiter, Geschäftsführer des Solarzentrum Norderstedt.



In einem Vorort-Gespräch analysiert das Team aus dem Rugenbarg 45, Norderstedt, das solare Potential und zeigt Wege auf, wie die Stromkosten langfristig gedeckelt werden können. In vertiefenden Gesprächen werden rechtliche Grundlagen, technische Voraussetzungen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen besprochen, um das Engagement in der solaren Eigenstromerzeugung nachhaltig zum Erfolgsfaktor für Ihr Unternehmen zu gestalten.



Das Netzwerk aus dem Solarzentrum Norderstedt hat seit August 2012 Zuwachs bekommen. Mit der BürgerEnergie Nord eG (kurz BEN) können sich Unternehmer und Bürger an der Umsetzung und dem Ergebnis von Photovoltaikanlagen beteiligen. Die von BEN betriebenen Photovoltaikanlagen produzieren auf den Dächern von Firmen Solarstrom. Dieser wird direkt von den Firmen Vorort gekauft und verbraucht. So profitieren die Unternehmen vom Solarstrom, ohne eigene Investition durchführen zu müssen. „Übernehmen Sie Ihre Energieversorgung einfach selbst! Oder überlassen Sie BEN die Energiewende in Ihrer Firma“, fordert Thomas Leidreiter die Unternehmen auf. Weitere Informationen erhalten Sie im Solarzentrum Norderstedt oder unter www.beneg.de.



Foto: Große Flachdächer auf Gewerbe- und Industriegebäuden lassen sich optimal für eine ertragreiche Gewinnung von Solarstrom nutzen.

Veröffentlicht am: 20.11.2012