Planungsänderung BAB A 26

Stade (em/sh) Am 4. Juli 2016 haben Vertreter des Landes Niedersachsen, der Deutschen Bahn und der Hansestadt Stade die ersten Vereinbarungen zur Verlegung des Industriegleises 1236, und damit einhergehend die Planänderung der BAB A 26, 5. Bauabschnitt im Stader Rathaus unterzeichnet. Damit sind die Weichen für eine neue Trassenlegung des Industriegleises 1263 in Parallellage zum 5. Bauabschnitt der BAB A 26 östlich gelegt worden.



Hintergrund der Bestrebungen ist, für den Elbe- Weser-Raum eine perspektivische Hafenhinterlandanbindung zu schaffen und damit auch für den geplanten Ausbau des Seehafens Stade und die ansässige Industrie eine leistungsfähige Gleisanbindung zu gewährleisten. Der Seehafen Stade ist mit 6,4 Mio. Tonnen (2014) umgeschlagenen Gütern die logistische Drehscheibe im Industriegebiet und einer der bedeutendsten See- und Binnenhäfen in Niedersachsen.

Veröffentlicht am: 02.08.2016