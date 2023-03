Platz eins beim Shoppingcenter Performance Report

München/Hamburg (em) Der Hamburger Shopping-center- Spezialist wurde am Montag auf der Immobilienmesse Ex-po Real als bester Shoppingcenter-Betreiber in Deutschland aus-gezeichnet. Die Urkunde dafür erhielt ECE-Chef Alexander Otto von Dr. Joachim Will, Geschäftsführer des Marktforschungsinsti-tuts Ecostra, das den Shoppingcenter Performance Report (SCPR) jährlich veröffentlicht.



Zum fünften Mal wurden die Mieter in 400 deutschen Einkaufszen-tren hinsichtlich ihrer Zufriedenheit mit der Wirtschaftlichkeit ihrer Geschäfte in den Shoppingcentern befragt. Bewertet wurde auch die Kompetenz der führenden deutschen Centerbetreiber. Nach 2014 konnte ECE auch in diesem Jahr hier die Spitzenposition behaupten, gefolgt von Citti und MEC, einem Joint Venture aus Metro und ECE. „Die überaus positive Bewertung der Einzelhändler für unser Un-ternehmen beim diesjährigen Shoppingcenter Performance Report bedeutet eine hohe Anerkennung für unsere Arbeit. Gerade im Jahr unseres 50jährigen Bestehens ist es eine besondere Aus-zeichnung und gleichzeitig Ansporn, unseren Weg konsequent und zukunftsorientiert weiter zu beschreiten.“, so Alexander Otto, CEO ECE.



In der Einzelbewertung der Shoppingcenter erreichten ebenfalls zwei von der ECE gemanagte Einkaufszentren Spitzenplätze. Das Breuningerland Sindelfingen wurde als bestes Shoppingcenter in Deutschland ausgezeichnet, das Breuningerland Ludwigsburg landete auf dem 3. Platz. Dr. Bernd Schade, der in der Breuninger-Unternehmensleitung den Bereich Real Estate verantwortet, beschreibt die Vorzüge der Zusammenarbeit mit der ECE: „Hier kommen unsere Erfahrung aus über 130 Jahren Handel, unsere Leidenschaft und Begeisterung zusammen mit hoher Professionalität und Seriosität bei der ECE. Die tollen Ergebnisse bei diesem Wettbewerb zeigen, dass unsere gemeinsame Arbeit im Breuningerland Sindelfingen und Ludwigsburg äußerst erfolgreich ist.“



Insgesamt beteiligten sich 83 Einzelhändler und Gastronomen am SCPR 2015. Die Immobilien Zeitung und die Fachzeitschrift „Tex-tilwirtschaft“ begleiteten den Report als Medienpartner.



Foto: v.l.n.r. Dr. Joachim Will (Geschäftsführer des Marktforschungsinstitut Ecostra), Alexander Otto, Vorsitzender ECE-Geschäftsführung), Jan Mucha (Geschäftsführer Immobilien Zeitung)

Veröffentlicht am: 06.10.2015