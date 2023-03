Polsterwochen im Januar!

Norderstedt (lr/lm) Zeit für einen Neuanfang! Alte Erbstücke und in die Jahre gekommene Unikate können in jedem Büro zu einem Highlight werden – aber nicht, wenn man ihnen den Zahn der Zeit schon ansieht. Die Firma R. Suhr Innenausstatter bietet seinen Kunden im Januar exklusive Polsterwochen mit tollen Angeboten.



„Klassisch oder modern – wir polstern stilgetreu und perfekt bei Aufarbeitungen und Neuanfertigungen nach individuellen Maßen“, so Anja Fürstenberg, Raumausstattermeisterin. „Mit unserer großen Auswahl an internationalen Möbelstoffen erfüllen wir auch ausgefallene Einrichtungswünsche.“ Einen neuen Stuhlbezug bekommt man bei R. Suhr Innenausstatter in den Polsterwochen schon ab 29 Euro und auch das Nähen von Hussen wird auf Wunsch von den Inneneinrichtungsexperten gerne übernommen. „Für stark frequentierte Sitzgelegenheiten sind die ,Easy-clean’ Möbelstoffe ideal, denn alle haushaltsüblichen Flekken lassen sich dank spezieller Ausrüstung mit Wasser entfernen.“



Foto: Egal ob hartnäckige Verschmutzung oder kaputte Stoffe – R. Suhr Innenausstatter hat für alle Fälle die richtige Lösung!

Veröffentlicht am: 11.01.2016