Potenziale entdecken und entwickeln

Hamburg (uo/lm) Unternehmenserfolg proaktiv gestalten! Anne Ahlers verfügt nicht nur über eine breite Ausbildung, sondern auch über viele Jahre Erfahrung in der Beratung von Unternehmen aller Größenordnungen.



In vielen Bereichen wie zum Beispiel Kompetenzmanagement, Balanced Leadership sowie Change Management und Leistungsorientierte Bezahlung findet die Expertin für jeden die individuell maßgeschneiderte Lösung. „Ich erarbeite mit Ihnen eine für Sie optimale Vorgehensweise, wie Sie Ihre Ideen und Konzepte schnell und erfolgreich umsetzen. Führungskräfte wollen sich weiterentwickeln, Unternehmen wachsen und es müssen Prozesse initiiert und begleitet werden. Visionen sind die Basis für eine Strategieentwicklung, auf die dann eine effiziente Umsetzung folgt“, erläutert die Beraterin ihren Arbeitsansatz. Anne Ahlers mit ihrem Unternehmen a2 consulting ist in vielen unterschiedlichen Unternehmen tätig.



Wichtiges Arbeitsmerkmal – Vertrauen

„Mir ist wichtig, dass keine Abhängigkeiten entstehen, sondern die Unternehmen nach der Beratung selbst das Ruder in der Hand haben“, betont die engagierte Consultant. „Ein Merkmal der Arbeit ist, dass hierbei eine große Vertrauensbasis entsteht“, so Ahlers. Tätig ist sie in vielen Branchen, von der öffentlichen Verwaltung über den Gesundheitssektor bis zur Entertainmentbranche. Ihre fundierte Beraterausbildung, gepaart mit 20 Jahren Erfahrung, geben ihr das Rüstzeug, sich immer wieder auf neue Herausforderungen einzustellen.



Wissenswertes

Was viele gar nicht wissen: Über das von der Bundesregierung aufgelegte Programm „Unternehmens- Wert“ können Beratungsleistungen mit bis zu 80 Prozent der Kosten bezuschusst werden. „Die Herausforderungen des sich verändernden Marktes bringen es mit sich, dass Prozesse und Entscheidungen oft auch mit externen Beratern unterstützt werden müssen“, so Anne Ahlers. Das, so die engagierte Beraterin, mache auch den besonderen Reiz ihres Berufes aus: Spannende Herausforderungen, Abwechslung und die Zusammenarbeit mit vielen Menschen. „Für ein persönliches Gespräch stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung“, so die Expertin.

Veröffentlicht am: 18.11.2013