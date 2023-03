Prämierung der 1.000.000ten Übernachtung

Bispingen (em) Eine wiederum positive Bilanz bei der Entwicklung der Übernachtungszahlen meldet der Bispingen Touristik e.V.: 2015 wird erneut die Millionengrenze deutlich überschritten. Laut einer Erhebung vom Landesamt für Statistik in Hannover verzeichnete die Gemeinde Bispingen von Januar bis August im Vergleich zum Vorjahr bereits ein Plus von 2 Prozent bei den Übernachtungen und ein Plus von 3,9 Prozent bei den Gästen. Dieser Trend hat sich in den vergangenen Monaten deutlich fortgesetzt.



Bei einer Veranstaltung am Sonnabend, den 28. November, im Center Parcs Bispingen wurde das gemeinsame Los von Katrin Heyer und Silke Knauer aus Sarstedt (bei Hildesheim) gezogen. Beide hatten sich mit ihren Lebensgefährten und ihren Kindern in einem Center Parcs-Bungalow eingemietet. Waltraud Giese und Thomas Griemsmann von der Bispingen-Touristik e.V. überreichten ihnen einen Bispinger Übernachtungsgutschein im Wert von 1.000 Euro. „Dieser Gutschein kann im nächsten Jahr in einem beliebigen Beherbergungsbetrieb in der Gemeinde Bispingen in Absprache mit dem Bispingen-Touristik e.V. eingelöst werden“, sagte Thomas Griemsmann. Jeder Gast, der am 28. November 2015 in Bispingen übernachtete, konnte an dieser Verlosung teilnehmen.



„Wir sind sehr zufrieden, dass es uns wiederum gelungen ist, die Übernachtungszahlen gegenüber dem Vorjahr auf hohem Niveau noch einmal zu steigern“, stellte Thomas Griemsmann, Vorsitzender des Bispingen Touristik e.V., sichtlich zufrieden fest. Zumal jede 5. Übernachtung in der Lüneburger Heide in Bispingen stattfände.

Veröffentlicht am: 02.12.2015