07.12.2016 | 10:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop Hamburg (em) Souverän vor Publikum präsentieren / Zweitägiges Praxisseminar in Hamburg



Lampenfieber, kalte Hände, unsichere Stimme - Vorträge halten und Ergebnisse präsentieren sind oft kein Kinderspiel. Dabei können gelungene Präsentationen ausschlaggebend sein für den Erfolg eines Projektes. Wer seine Themen klar, spannend und locker rüberbringt, hat das Publikum meist schnell auf seiner Seite. Doch nur die wenigsten Redner werden mit diesem Talent geboren. Wie man seine Rhetorik und Körpersprache optimieren kann, zeigt Kommunikationsexpertin Christiane Wettig im zweitägigen "Präsentationstraining mit Videofeedback" am 7. und 8. Dezember 2016 in Hamburg.



Was sind die entscheidenden Faktoren für eine erfolgreiche Präsentation? Wie geht man mit der Aufregung vor dem großen Auftritt um? Und wie reagiert man auf kritische Einwände aus dem Publikum? Referentin Christiane Wettig erarbeitet mit den Seminarteilnehmern die drei Eckpfeiler einer gelungenen Präsentation: die richtige Strategie, eine verständliche Nachricht und eine glaubwürdige Ausstrahlung des Redners. Zusätzlich erhalten die Teilnehmer viele Tipps, wie man erfolgreich mit Lampenfieber umgeht.



Alle weiteren Informationen zum Inhalt, der Referentin, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeiten und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2401







