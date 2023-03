Hamburg (red/ab) Jeder aus dem Kreis steht irgendwann in der Pflicht, sich oder sein Angebot zu präsentieren. In diesem Workshop geht es um die Vertiefung der Inhalte des Impulsvortrags „Präsentieren mit Persönlichkeit“. Die Teilnehmer beschäftigen sich am Freitag, 14. September, ab 14 Uhr intensiv mit dem Auftreten, der Sprache, der Körperhaltung und Gestik sowie dem richtigen Outfit. Auch die technische Seite wird nicht zu kurz kommen.



Der Zehn Punkte-Plan für einen wirkungsvollen Vortrag



1. Vorbereitung schafft Sicherheit

2. Auch das Äußere spielt eine Rolle

3. Der Beginn

4. Begrüßung und Vorstellung

5. Der rote Faden

6. Die Technik – Fluch oder Segen

7. Auch der Körper spricht

8. Stimme stimmt ein

9. Lebendige Sprache

10. Ende Gut – alles gut



Erleben Sie hier, wie Sie auf andere wirken und nutzen Sie unser professionelles Feedback!



Es wäre von Vorteil, wenn Sie im Vorwege eine eigene Präsentation vorbereiten (Länge drei bis höchstens fünf Minuten) und zum Workshop mitbringen.



Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 3. September, um 11 Uhr.

Veröffentlicht am: 21.08.2014