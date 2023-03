Präzise und intelligente Lösungen im Bereich Logistik

Appen (sw/em) Die RS Logistik GmbH wurde im Jahr 2000 als Nachfolgeunternehmen der Naujoks Spedition GmbH von Volker Steffens und Klaus Rekautsch gegründet.



Das renommierte Unternehmen bietet maßgeschneiderte Komplettlösungen und ein kompaktes Leistungsspektrum in Logistik und Transport, Outsourcing sowie Lager- und Warenmanagement für die gesamte Industrie und den Handel. „Heute entscheiden allein präzise und intelligente Lösungen in der Logistik und im Warenmanagement über die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens“, weiß Geschäftsführer Klaus Rekautsch. „Deshalb müssen in diesen Bereichen Gesamtlösungen geschaffen werden, in deren Mittelpunkt die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen stehen.“



Seit der Fußballweltmeisterschaft 2010 ist die RS Logistik GmbH auch im Bereich der Event-Logistik tätig. „Wir transportieren die Bühnentechnik und das gesamte Equipment für Großveranstaltungen“, erzählt Klaus Rekautsch. „Einige Beispiele sind Mario Barth und U2 – und selbst für den Besuch von Papst Benedikt XVI waren wir im Einsatz, als der letztes Jahr im September die Hauptstadt Berlin beehrte.“



Foto: Der Hauptsitz der RS Logistik GmbH befindet sich in Appen – weitere Niederlassungen des Unternehmens findet man in Hamburg und Bremen.

Veröffentlicht am: 29.03.2012