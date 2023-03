Premiere für neues 4-Sterne-Hotel in Einkaufspassage

Braunschweig (em) Premiere in Braunschweig: In der Einkaufspassage Welfenhof in der Braunschweiger Innen-stadt hat heute mit dem „FourSide“ ein bundesweit neues Hotel-konzept der 4-Sterne-Kategorie eröffnet. Das neue 174-Zimmer-Haus mit zehn Konferenzräumen, Restaurant, Bar und Wellnessbe-reich ist auf der Fläche des ehemaligen Mövenpick-Hotels entstan-den und wird von der Centro Hotel Group aus Hamburg betrieben.



Das neue Hotel ist Teil des Welfenhofs, der neben dem Hotel auch über 25 Shops auf 3.700 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie über 2.600 Quadratmeter Bürofläche und 63 Wohnungen verfügt. Eigen-tümerin ist die Allianz Lebensversicherungs-AG, vertreten durch die Allianz Real Estate Germany GmbH, die in die Revitalisierung des Hotelbereichs rund 10 Millionen Euro investiert hat. Das Manage-ment des Welfenhofs liegt seit 2008 bei der ECE.



„Wir freuen uns, dass die Centro Hotel Group den Welfenhof für den Start ihrer neuen Lifestyle-Hotelmarke FourSide ausgesucht hat“, so Centermanager Jan Samans von der ECE. „Damit wird sich der gesamte Welfenhof erfolgreich weiterentwickeln.“ Der 1982 eröffnete Welfenhof befindet sich im Zentrum Braun-schweigs – direkt an der Fußgängerzone. Diese zentrale Lage und die erfolgreiche Geschichte als Hotelstandort waren für die Centro Hotel Group ausschlaggebend für die Umsetzung ihres neuen Hotelprojekts.



Über Allianz Real Estate

Allianz Real Estate ist das strategische Kompetenzzentrum für Immobilieninvestments innerhalb der Allianz Gruppe und ein international führender Investment und Asset Manager im Bereich Immobilien. Sie ist für die weltweite Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter Portfolio- und Investmentstrategien für die Allianz Investoren, unter Berücksichtigung direkter und indirekter Anlageformen sowie von Immobilienkrediten, verantwortlich. Das operative Investment und Asset Management erfolgt gegenwärtig in sechs international aufgestellten Tochtergesellschaften und Außenstellen in Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Italien, den USA und Asien/Pazifik. Der Firmensitz der Allianz Real Estate befindet sich in München und Paris. Aktuell betreut das Unternehmen einen Immobilienbestand mit einem Verkehrswert von rund 33 Milliarden Euro.

Veröffentlicht am: 15.09.2015