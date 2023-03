Premium-Service für Premium-Fahrzeuge

Norderstedt (sw/kv) Tradition seit über 50 Jahren: Behrmann Automobile ist mit den Marken Mercedes-Benz und smart ein Traditionsunternehmen in Norderstedt geworden. Die Geschäftspartner Frank-Michael Seftel und Uwe Halemeier haben das Unternehmen vor ca. elf Jahren vom Firmengründer Klaus Behrmann übernommen und sind stolz auf die positive Entwicklung des Autohauses.



„Die Übernahme vor elf Jahren war ein großer Meilenstein. Letztes Jahr haben wir dann unser 10-jähriges Jubiläum gefeiert und vor allem unseren Mitarbeitern gedankt, die uns in jeder Hinsicht unterstützt haben und uns zu dem starken Partner der Marken Mercedes- Benz und smart gemacht haben, der wir jetzt sind“, erzählt Frank Michael Seftel. „Im Bereich Service und Verkauf von Jahreswagen, Jungen Sternen oder auch jung@smart konnten wir eine hohe und stabile Marktposition erreichen.“ Als autorisierter Mercedes-Benz und smart Partner bietet das 85-köpfige Team von Behrmann Automobile neben Verkauf, Reparatur und Wartung einen erstklassigen Premium-Service für seine Kunden. „Die Marke Mercedes-Benz gilt dabei nicht nur für Pkw, sondern auch Transporter und Lkw gehören in unser Verkaufsund Leistungsspektrum“, erklärt Uwe Halemeier. „Vom Neuwagen über klassische Gebrauchtwagen bis hin zu unserem besonderen Service jung@smart und Junge Sterne ist bei uns eine Vielzahl an Fahrzeugen zu erwerben.“ Die Fahrzeuge sind nur an ausgewählten Standorten in Deutschland verfügbar und entsprechen bestimmten Auswahlkriterien. „Wir sind stolz darauf, der einzige aktive jung@smart-Händler im Norden von Hamburg zu sein. Ein weiteres großes Alleinstellungsmerkmal ist die tägliche Verfügbarkeit unserer Fahrzeuge. Wir haben 250 Fahrzeuge und 40 smarts hier vor Ort zum Anschauen und Probefahren.“



Service mit Stern

Nur Mercedes-Benz Partner, die sich beim Service in besonderem Maße am Kunden orientiren und in der Kundenbetreuung zusätzliche Leistungen ergänzt haben, erhalten diese Auszeichnung. „Wir freuen uns, diesen Titel über die letzten zehn Jahre erhalten zu haben und werden auch zukünftig ein besonderes Augenmerk auf unseren Premium-Service legen“, so Uwe Halemeier. Eine weitere Auszeichnung, die sich Behrmann Automobile verdient hat, ist „smart & smile“. Auch dieses Prädikat steht für den besonderen Service, eine hervorragende Kundenbetreuung und ein ausgezeichnetes Qualitätsniveau. Eines der besonderen Kundenleistungen ist der Hol- und Bringservice. Egal ob im Büro oder Zuhause, die Mitarbeiter von Behrmann Automobile holen das Fahrzeug ab und bringen es nach der Wartung wieder zum Kunden zurück. Da die Hersteller hohe Anforderungen an ihre autorisierte Stellen haben, werden die Fahrzeuge nicht nur nach Herstellervorgabe gewartet, sondern ein saisonaler Check sorgt für optimale Sicherheit. Ob Frühling oder Winter – das Fahrzeug ist fit auf den Straßen, bestens auf lange Strecken vorbereitet oder trotzt Minustemperaturen.



Qualitätsmanagement

Um die Qualität stetig auf hohem Niveau zu halten, sorgen Managementsysteme und Zertifizierungen für eine optimale Grundlage. „Ihr Fahrzeug ist bei uns in den besten Händen“, weiß Frank-Michael-Seftel. „Mit unserem motivierten Team bieten wir eine hohe Dienstleistungsqualität, die man nicht überall vorfindet. Auch unsere Auszubildenden sind ein großer Teil davon.“ Zurzeit lernen zwölf Auszubildende im technischen und zehn im kaufmännischen Bereich bei Behrmann Automobile. Auch in der Fahrzeugaufbereitung werden neue Mitarbeiter angelernt. „Für eine Übernahme sind wir offen. Voraussetzung ist natürlich der Wille, die Kraft, das Einbringen und die Bereitschaft im Service zu dienen. Die Differenzierung im Wettbewerb ist sehr hoch. Unser 85-köpfiges Team gehört ganz klar zu den ,besseren‘ Bewerbern am Markt“, lacht Frank-Michael Seftel. „Auch zukünftig möchten wir das hohe Niveau halten und an weiteren Ideen und Technologien arbeiten. Der Markt ändert sich schnell und wir wollen natürlich mithalten. Zum Thema Elektrofahrzeuge sind wir für die neue Antriebstechnologie bereits gewappnet und haben Ladestationen vor Ort und unsere Mitarbeiter sind entsprechend geschult. Wir sind also vorbereitet auf die nächste Fahrzeug-Generation.“



Foto: Auf dem Außengelände findet sich eine große Auswahl an Mercedes-Benz und smart-Modellen.

Veröffentlicht am: 14.01.2019