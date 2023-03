12.09.2016 | 10:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop Hamburg (em) Grundlagenseminar zur Pressearbeit für Berufs- und Quereinsteiger in Hamburg



Worauf es bei Pressemitteilungen wirklich ankommt, wie man Kontakte zu Redaktionen aufbaut und mit Journalisten professionell kommuniziert, vermittelt der Media Workshop „Pressearbeit für Einsteiger“ am 12. und 13.09.2016 in Hamburg. Die praxisintensive Fortbildung richtet sich an Berufsanfänger und Quereinsteiger in den PR-Beruf, die ein bis zwei Jahre Erfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit haben. Referent ist der erfahrende Journalist und Seminarleiter Joachim Barmwoldt.



Er zeigt den maximal zwölf Teilnehmern, was eine Pressemitteilung braucht, damit sie von Journalisten auch wirklich gelesen wird und wie sie interessante Texte für Mitarbeiterzeitungen und Kundenzeitschriften verfassen. Sie erfahren auch, wie sie persönliche Kontakte zu Journalisten und Redaktionen knüpfen, einen Presseverteiler aufbauen und pflegen und eine Pressekonferenz organisieren.



Alle weiteren Informationen zum Inhalt, dem Referenten, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeiten und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2260







Veröffentlicht am: 14.06.2016