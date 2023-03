Pressearbeit für Fortgeschrittene

17.11.2016 | 10:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop Hamburg (em) Führungskräfte und Mitarbeiter aus PR- und Öffentlichkeitsarbeit, die neue Ideen und Anregungen für ihren Arbeitsalltag suchen, sind am 17. und 18. November 2016 in Hamburg richtig. Gemeinsam mit dem Referenten Jörg Forthmann, Geschäftsführer der Faktenkontor GmbH, veranstaltet die MW Media Workshop GmbH hier ein zweitägiges Seminar für PR Profis.



„Mein Workshop richtet sich an erfahrene PR-Leute, die frischen Wind in ihre Pressearbeit bringen wollen.“, so Forthmann. „Das Besondere am Seminar ist die ausgesprochen praxisnahe Arbeit. Wir bringen eine ganze Reihe von Best-Practices mit, angefangen von der Konzeption über Pressearbeit im Web 2.0 bis hin zu Ansprache von Journalisten. Diese Anregungen können die Teilnehmer anschließend direkt im Berufsalltag umsetzen.“



Die Teilnehmer erhalten Tipps und Anregungen, wie ihre Pressearbeit langfristig erfolgreich ist - inklusive strategischer PR-Konzepte und Dokumentation der Arbeitserfolge. Sie erfahren, wie sie das Interesse an ihrem Unternehmen gezielt wecken, ihr Unternehmensimage in der Öffentlichkeit profilieren und bei Kunden im Gespräch bleiben. Mit dem Experten Jörg Forthmann diskutieren sie in den zwei Tagen ihre Ansätze, können sich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen und geben ihrer Kreativität einen neuen Schub.







Veröffentlicht am: 20.06.2016