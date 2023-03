Produkte auf höchstem Niveau

Tornesch (ab/sw) Alle Dienstleistungen aus einer Hand! Die IEN Industrie-Elektronik Nord GmbH ist der Fachbetrieb in den Bereichen Schiffs-, Fahrzeug- sowie Industrietechnik – mit Steuerungstechnik, die überzeugt.



Auf rund 2.500 Quadratmetern findet unter optimalen Bedingungen die Fertigung der hochwertigen Produkte statt. „Wir entwerfen elektronische Antriebssteuerungen, spezielle Anwendungen der Mess- und Regelungstechnik und finden Komplettlösungen in den Bereichen der Steuerungstechnik für elektronische und hydraulische Antriebe“, erklärt der Geschäftsführer Björn Arlt. Das umfangreiche Leistungsspektrum sichert den Erfolg des Unternehmens. Dabei wird dem Kunden von den Zweifach-Komperatoren bis hin zur Aggregatesteuerung alles geboten. „Wir als Fachleute kümmern uns um die Entwicklung, Produktion und Wartung. Dadurch haben wir die Sicherheit, dass alles reibungslos funktioniert und unsere Kunden zufrieden sind“, so Björn Arlt abschließend.

Veröffentlicht am: 27.03.2014