Produkte, die bewegen

Tornesch (lm/sw) Kompetent, innovativ und sicher! Die IEN Industrie- Elektronik Nord GmbH bietet den Kunden aus der Schiffs-, Fahrzeug- und Industrietechnik eine Vielzahl hochwertiger Lösungen.



„Wir entwickeln, produzieren und warten unter anderem elektronische Steuerungen wie zum Beispiel Kran- und Windensteuerungen, die in der Schiffstechnik an Bord wie auch in den Docks bei der Verladung eine bedeutende Rolle spielen“, beschreibt Björn Arlt, Geschäftsführer der IEN, nur einen Teil des Portfolios seines Unternehmens. Steuerungen für Straßenbau- und landwirtschaftliche Maschinen oder Leistungsbegrenzungen für Dieselaggregate gehören ebenso dazu, wie Drehzahl- und Spannungsregler für Gleich- und Drehstrommaschinen. „Benötigen Sie Elektronik für elektrische oder hydraulische Steuerungen und Antriebe? Sprechen Sie uns an! Durch unsere marktübergreifende Entwicklungshistorie sind wir ein kompetenter Ansprechpartner.“

Veröffentlicht am: 20.12.2013