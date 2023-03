Prof. Dr. Lothar Seiwert kommt in die TriBühne

Norderstedt (em/mp) Entschleunigung – das ist das Zauberwort, um das sich alles dreht. Prof. Dr. Lothar Seiwert, weiß, was vielen Menschen in ihrem hektischen Alltag fehlt: Mehr Zeit für das Wesentliche. Für das ganz persönliche Glück etwa. Und er hat auch erfolgreiche Rezepte für eine gesunde Balance zwischen Arbeit, Familie und Freizeit.



Ein Lebensmanagement oder Life- Balance, wie es Prof. Dr. Seiwert bezeichnet, das zufriedener, erfolgreicher und letztendlich glücklicher macht.



Europas bekanntester Zeit-Experte kommt nach Norderstedt

Norderstedt Marketing holt den hochkarätigen Referenten am 13. Oktober zum Abend der Norderstedter Wirtschaft in die TriBühne Norderstedt. Die Teilnehmer der beliebten Veranstaltung, die einmal im Jahr vor allem die Entscheidungsträger aus Norderstedter Unternehmen anspricht, können sich in diesem Jahr auf Europas führenden und bekanntesten Experten für das neue Zeit- und Lebensmanagement, freuen.



Richtiges Zeitmanagement kann jeder lernen

Millionen Menschen haben von Lothar Seiwert gelernt, ihre Zeit besser zu nutzen. Fernsehauftritte, Pressekolumnen, mehr als vier Millionen verkaufte Bücher, internationale Auszeichnungen: Lothar Seiwert steht wie kein anderer Experte für die Themen Zeitautonomie und Zeitsouveränität. Der prominente Business-Sprecher gehört zum Kreis der „Excellent Speakers“ in Europa. Seine Bücher stürmen immer wieder die Bestsellerlisten. Alleine der weltweite Megaseller „Simplify Your Life“ (mit Tiki Küstenmacher) hielt sich fast 300 Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste. Im Herbst 2009 übernahm Prof. Dr. Seiwert das Amt des Präsidenten der German Speakers Association e.V. Im Juli 2010 wurde Prof. Dr. Lothar Seiwert in den USA mit dem höchsten und härtesten Qualitätssiegel für Vortragsredner, dem Certified Speaking Professional, ausgezeichnet.



Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Norderstedt Marketing unter der Rufnummer 040 / 535 406-66.

Veröffentlicht am: 23.09.2011