Prof. Dr. Lothar Seiwert zu Gast

Norderstedt (em) Norderstedt Marketing setzt seine hervorragende Wirtschaftsveran-

staltung „Abend der Norder-

stedter Wirtschaft“ mit dem interessanten Gastredner Prof. Dr. Lothar Seiwert, CSP, Europas führendem und bekanntesten Experten für das neue Zeit- und Lebensmanagement, fort. Millionen Menschen haben von Lothar Seiwert und seinem weltweiten Megaseller „Simplify Your Life“ (mit Tiki Küstenmacher) gelernt ihre Zeit besser zu führen. Nun spricht er am 13. Oktober 2011 ab 18 Uhr in der TriBühne in Norderstedt.



Zehn Jahre „Abend der Norderstedter Wirtschaft“ verpflichten: Die Projektgruppe des Arbeitskreises Wirtschaft von Norderstedt Marketing um Karl Peter Knoll thematisiert mit dem diesjährigen Referenten, der zu dem ausgesuchten Kreis der prominenten Business- Sprechern der „Excellent Speakers“ in Europa gehört, das Thema Zeit auf besondere Weise.



Zeitautonomie und -souveränität verstehen

Nachdem im letzten Jahr der Zukunftsforscher, Publizist und Politikberater Prof. Dr. Horst W. Opaschowski mit seinem Vortrag den grundlegenden Strukturwandel in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik aufzeigte, wird in diesem Jahr Prof. Dr. Lothar Seiwert, der wie kein anderer Experte für die Themen Zeitautonomie und -souveränität steht, seine Zuhörer in kurzweiliger Spannung halten.



Mehrfach ausgezeichnet

Kaum ein anderer Sachbuchautor und Vortragsredner dürfte so häufig ausgezeichnet worden sein. Allein seit 2007 erhielt er den „Life- Achievement-Award“ für sein Lebenswerk, und den Preis für die Elite der Redner und Trainer nahm er entgegen, als er in die „Hall of Fame“ der „German Speakers Association“ aufgenommen wurde. 2008 ehrte ihn die „Vereinigung Deutscher Veranstaltungsorganisatoren e.V.“ für seine exzellenten Leistungen als Business-Speaker mit dem „Conga Award“. Im Juli 2010 wurde er in den USA mit dem höchsten und härtesten Qualitätssiegel für Vortragsredner, dem CSP (Certified Speaking Professional), ausgezeichnet. Seine Vorträge in deutscher und englischer Sprache haben in Europa, Asien und den USA mehr als 400.000 Zuhörer mit Begeisterung verfolgt.



Jetzt Karten reservieren

Für weitere Informationen rund um den Abend der Norderstedter Wirtschaft 2011 und erste Kartenreservierungen für den 13. Oktober 2011 steht die Geschäftsstelle von Norderstedt Marketing selbstverständlich zur Verfügung. Unter der Rufnummer 040 / 535 406 - 66 werden Fragen und Kartenwünsche gerne entgegengenommen.



Veröffentlicht am: 21.04.2011