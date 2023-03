Professionell tagen  zentral gelegen

Neumünster (os/lmp) Als Tagungs- und Businesshotel mit sympatischem, frischem Service und zentraler Lage im nördlichsten Bundesland hat sich das Best Western Hotel Prisma in den vergangenen 20 Jahren einen Namen gemacht.



In unmittelbarer Nachbarschaft zu den Holstenhallen, Schleswig-Holsteins Messe- und Kongresszentrum Nummer eins, bietet das 50- köpfige Team rund um Hotelgeschäftsführer Burghard Wesselmann gerade im Tagungs- und Veranstaltungsbereich ein umfangreiches Angebot. „Unsere acht modern eingerichteten Tagungsräume, teilweise miteinander kombinierbar, sind das Herzstück unseres Hotels“, erklärt Bankettleiterin Sandra Albertsen. „Diese machen uns sehr flexibel, wenn es um die richtige Raumwahl für das passende Veranstaltungskonzept geht.“ Ganz egal ob Vertriebsschulung, Mitarbeitertagung oder Kick Off-Veranstaltung – alle Raumvarianten verfügen über Tageslicht, sind jederzeit voll verdunkelbar und werden auf Wunsch mit modernster Tagungstechnik ausgestattet. Je nach Zusammenstellung der Tagungsräume stehen Raumgrößen von 36 bis maximal 220 Quadratmeter Raumgröße zur Verfügung. Zudem verfügt das 3- Sterne Superior Hotel über eine sehr gute Ausstattung.



Foto: Hotelgeschäftsführer Burghard Wesselmann und Bankettleiterin Sandra Albertsen.

Veröffentlicht am: 21.11.2013