Professionelle Außenbeleuchtung

Norderstedt (lm/ls) Außenbeleuchtungen setzen das Unternehmen ins richtige Licht! Die Fachkräfte von elektroMünster bieten dafür qualitativ hochwertige Leuchten an und erstellen mit langjähriger Erfahrung das optimale Konzept.



Mit Außenleuchten in verschiedenen Formen, Größen und aus unterschiedlichen Materialien, wie Holz, Messing, Edelstahl oder auch Stein, lassen sich geschmackvolle Akzente setzten. „Auch die Technik macht hier den Unterschied“, weiß Brigitte Münster. „Je nach Bedarf können Sie zwischen Leuchten wählen, die automatisch in der Dämmerung angehen, auf Bewegungen reagieren oder einfach mit einem Schalter an- und ausgestellt werden.“ Noch mehr Möglichkeiten bieten Außenleuchten, die keine Verkabelung benötigen. „Diese sind entweder akku- oder solarbetrieben“, so Brigitte Münster weiter. „Die solarbetriebenen Leuchten schonen zudem die Umwelt. Heute ein Gedanke, der kaum noch wegzudenken ist.“ Die Profis von elektroMünster sorgen zudem für eine tadelose Umsetzung des Beleuchtungskozeptes. „Gerne übernehmen wir den Einbau und die Verkabelung Ihrer neuen Leuchten,“ bietet Brigitte Münster abschließend an.



Foto: Brigitte Münster ermöglicht ausgefeilte Konzepte für die passende Firmenbeleuchtung.

Veröffentlicht am: 24.06.2015