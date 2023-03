Professionelle Fotos vom Boden und aus der Luft

Hamburg (em/sw) Was ist das Erste worauf der Blick fällt, wenn sich jemand eine Webseite oder Werbeanzeige anschaut? Genau, es sind die Fotos, welche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mit ihnen steigt oder fällt das Interesse des Betrachters. Professionelle und ansprechende Fotos sind daher keine Nebensächlichkeit, sondern eine Grundvoraussetzung für jedes erfolgreiche Unternehmen. Sie müssen den Betrachter sofort überzeugen.



Durch den Einsatz von Drohnenfotos entstehen ganz neue Perspektiven. Solche Luftfotos haben nicht nur den Vorteil, dass sie einen spannenden Blick von einer anderen Perspektive ermöglichen, sie bewirken auch, dass so große Bereiche gezeigt werden können, die vom Boden aus nicht zu erkennen wären. Gerade größere Grundstücke und Gelände können so als Ganzes gezeigt werden.



Durch diese besonderen Perspektiven ist die Drohnenfotografie nicht nur für Immobilienmakler interessant, sondern auch für Firmen mit großen Produktionsstätten, oder einem großen Gelände. „Genau dies war auch der Hintergrund, weswegen ich mich als Luftfotograf weitergebildet habe. Ein Kunde von mir, ein großer Immobilienmakler aus und für Norddeutschland hatte zwei große Immobilien, die ich fotografieren sollte. Allerdings waren diese beiden Objekte so groß, dass es nicht möglich war diese und die dazugehörigen Grundstücke komplett auf den Fotos zu zeigen. Also blieb nur die Fotografie aus der Luft, welche auch sehr überzeugend war“, so Jan-Timo Schaube.



Kombinieren von Drohnenfotos und „normalen“ Fotos

Die Kunden haben den Vorteil, dass neben den Drohenfotos auch „normale” Fotos erstellt werden und andersrum. Sprich wenn ein Unternehmen Mitarbeiterfotos, Bilder der Räumlichkeiten und des Gebäudes wünscht, dann kann ein professionelles „Rundum-Paket” erstellt werden. Da sich der Fotograf auf Unternehmensfotografie spezialisiert hat und die Drohnenfotografie sein Portfolio erweitert, bietet er einen umfangreichen fotografischen Service.



Mehr Informationen und Anregungen findet man auf seiner Seite unter: GuteUnternehmensfotos.de

Veröffentlicht am: 30.08.2017