Professionelle Luft- und Filmaufnahmen

Neumünster (em) Mit einer neuartigen Technologie im Bereich der Luftbildfotografie gründeten Dipl.-Ing Kai Schädel und der Werbefachmann Olaf Bierstedt 2008 das Unternehmen aircam4u.



Mit einem Hochleistungs-Flugroboter, der über eine Fernsteuerung kontrolliert wird und über ein unabhängig angesteuertes Kamerasystem verfügt, erstellen sie detaillierte Fotos und Filmsequenzen, wie sie von einem Flugzeug aus nicht realisierbar sind. Das Bild der Kamera wird dabei direkt an den Camoperator und den Auftraggeber gesendet. So entstehen gezielte Aufnahmen und Sequenzen, die garantiert den Vorstellungen des Auftraggebers entsprechen. Viele Film- und Werbeproduzenten haben diese eindrucksvolle Aufnahmetechnik für ihre Projekte entdeckt, die nebenbei logistisch wesentlich einfacher umzusetzen und zudem deutlich günstiger ist als bisherige Lösungen. Selbst in Produktionshallen und Verkaufsräumen können deshalb eindrucksvolle Bilder und Filme erstellt werden, die z. B. eine Firmenpräsentation zu einem Highlight macht. Neuestes „Zugpferd“ der Firma aircam4u ist eine zwölfrotorige Plattform, die sich dank GPS genauestens fixieren lässt und eine Canon 5D Mark II-Kamera trägt, die neben 21MP-Bildern in extrem detailreicher Auflösung auch Videomaterial in echter Full-HD-Auflösung ausgibt.

Veröffentlicht am: 21.04.2011