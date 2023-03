Professionelle Unternehmensdarstellung

Hamburg (mo/ab) Immer mehr Unternehmen nutzen die Möglichkeit durch die Einbindung von Videos auf der Homepage Kunden und Partnern das Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen näherzubringen. Im Gegensatz zu Textinformationen wird ein Video wesentlich häufiger angeklickt.



Maik Lüdemann hat sich mit seinem Unternehmen Motion Peak Films genau diesem Wunsch der Unternehmen angenommen und bietet interessante Filmlösungen für jedes Unternehmen. „Ein Film kann viel mehr Informationen und Emotionen transportieren als ein normaler Text“, bestätigt Maik Lüdemann die Effizienz dieser Werbeform. „Uns ist es wichtig, dass sich die Kunden in dem Film wiederfinden und begeistert sind. Eine Website hat mittlerweile jedes Unternehmen und nun ist es wichtig, sich von der Konkurrenz abzuheben. Hier bieten wir unseren Kunden nichts von der Stange, sondern schneiden den Film komplett auf die Bedürfnisse des Kunden zu,“ erklärt Lüdemann weiter. „Wir bieten flexible Lösungen für jedes Budget. Alle Projekte sind individuell und werden auch entsprechend angegangen und behandelt. Denn gerade heute, in Zeiten von Fachkräftemangel, müssen Unternehmen die optimale Möglichkeit geboten bekommen, für sich zu werben. Mit einer Filmlösung kann virales Marketing betrieben werden. Hierdurch kann eine hohe Werbereichweite erzielt werden. Zusätzlich vermittelt ein Film das Gefühl, das Unternehmen persönlich kennen zu lernen und einen realen Eindruck zu erlangen. Dadurch heben Sie sich angenehm von Mitbewerbern ab und erzeugen mehr Wahrnehmung.“



Wenn sich der Kunde von Motion Peak Films nach einem ausführlichen Gespräch für eine Filmrichtung und sein Budget entschieden hat, findet die Pre-Produktion statt. Hier inbegriffen ist beispielsweise die Beratung zu Videolösungen und Marketingstrategien, die Konzeptionierung und Zeitplanung, die Drehbucherstellung, die Organisation benötigter Spezialisten wie Schauspieler, Kameramann und Sprecher, die Vorbereitung der Aufnahmen sowie die Anmietung von Filmequipment. Während der Produktion werden dann professionelle Aufnahmen gemacht, ein „Making Of“ gedreht und Fotoaufnahmen von den Dreharbeiten für die Social Media Kanäle erstellt. Abschließend kümmert sich Maik Lüdemann in der Post-Produktion um das Schneiden und Vertonen, die Recherche, Lizenzierung und das Einfügen von Musik sowie die Bereitstellung in beliebigen Dateiformaten. Auch das Upload in soziale Netzwerke sowie die Bereitstellung und Designerstellung auf CD/DVD erledigt Motion Peak Films mit äußerster Sorgfalt und Präzision. Neben Image-, Event- und Recruitingfilmen ist Motion Peak Films auch Ansprechpartner für Videomarketing oder auch DVD Duplikationen.



