Professioneller Partner für sichere Geschäfte

Pinneberg (em) Creditreform steht für Wirtschaftsinformationen, Forderungsmanagement, Marketing Services sowie Systeme und Beratung. 130 selbstständige Geschäftsstellen in Deutschland – eine davon in Pinneberg –, die im Verband der Vereine Creditreform e.V. organisiert sind, betreuen rund 123.000 Mitgliedsunternehmen aller Größen und Branchen.



In Pinneberg bieten über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Creditreform Wall und von der Decken KG mit Sitz in der Waldstraße über 1.000 Kunden in der Region seit 30 Jahren ein umfassendes Spektrum an integrierten Finanz- und Informationsdienstleistungen an. Mit aktuellen Wirtschaftsinformationen und einem professionellen, effizienten Forderungs- und Risikomanagement gibt Creditreform Pinneberg Unternehmen Sicherheit beim Auf- und Ausbau ihrer Geschäftsbeziehungen. „Jede einzelne Dienstleistung trägt an der jeweiligen Stelle der Kundenbeziehung dazu bei, Zahlungsausfälle entweder zu verhindern oder die Auswirkungen zu minimieren“, erläutert Juliane Schlachta, Kundenberaterin bei Creditreform Pinneberg. Das Leistungsspektrum im Bereich Wirtschaftsinformationen umfasst Produkte zur Bonitätsbewertung von Unternehmen oder Konsumenten und Produkte zur Firmeninformation ohne Bonitätsbewertung.



Das Portfolio zur Bonitätsbewertung von Unternehmen enthält neben Lösungen für Kreditentscheidungen im mittleren und hohen Risikobereich auch Auskunftsformate für die schnelle Bonitätsprüfung bei geringen Risiken. Hinzu kommen Bilanzanalysen verschiedener Auswertungstiefe. Im Forderungsmanagement bietet Creditreform einen Full Service zur Realisierung offener Forderungen an. Die Bandbreite umfasst die Übernahme des kaufmännischen Mahnverfahrens, die Begleitung des gerichtlichen Mahnverfahrens sowie die Langzeitüberwachung titulierter Forderungen.



Im Bereich Marketing Services bietet Creditreform Lösungen an, um den vorhandenen Adressdatenbestand in Unternehmen zu aktualisieren und unter dem Gesichtspunkt des Ausfallrisikos zu bewerten. Auch eine bonitätsbasierte Auswahl und Ansprache von potenziellen Neukunden ist möglich. Seit 1879 ist und bleibt das Prinzip der Gläubigerschutzgemeinschaft Creditreform: „Schutz vor schädlichem Creditgeben“!



Foto: Juliane Schlachta, Kundenberaterin bei Creditreform Pinneberg

Veröffentlicht am: 03.07.2012