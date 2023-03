Profis in Sachen Softwarelösungen

Neumünster (em) Den Anfang machte 1984 SCM-Geschäftsführer Martin Wendland mit der Eröffnung eines Computerladens in der Innenstadt von Neumünster. Das sich daraus, über 25 Jahre später, nun eines der erfolgreichsten und bekanntesten IT-Systemhäuser in Norddeutschland entwickelt hat, hätte damals bestimmt noch niemand gedacht.



Heute bietet SCM besonders mittelständischen Firmen im norddeutschen Raum Lösungen in den Bereichen Rechnungswesen und Controlling, Warenwirtschaft, Produktion, Personalwirtschaft, CRM sowie digitaler Archivierung und Dokumentenmanagement.



„Knapp die Hälfte unseres Geschäftsbereiches macht dabei die Beratung und Consulting der Kunden aus, aber wir bieten auch den reinen Softwareverkauf bzw. die Softwarewartung“, so Wendland. Dabei setzt das Unternehmen auf starke Partner im Bereich der Softwareanbieter. Mit der Firma Sage hat man einen der Marktführer für betriebswirtschaftliche Software an Bord, während der Anbieter ELO Digital Office GmbH besonders leistungsfähige Produkte aus den Bereichen elektronisches Dokumentenmanagement, digitale Archivierung und Webcontentmanagement bietet.



„Mit beiden Partnern verbindet uns ein nachhaltiges Zertifizierungsprogramm“, erläutert Wendland. „Damit sind wir in der Lage unseren Kunden hochwertige Schulungen zu den Softwareprodukten anzubieten.“ Neben professionellen Standardschulungen zu ausgesuchten Themen erarbeitet SCM gern für jede Firma ein ausgefeiltes Schulungsprogramm. Ein erstklassiger Service, gutgeschulte Schulungsdozenten und eine nachhaltige Betreuung sind heute die Hauptgaranten dafür, dass SCM über 500 Installationen betreut.

Veröffentlicht am: 31.08.2011