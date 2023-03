Profis von A-Z

Norderstedt (mp) „EPMS steht für EDV, Print, Mail und Service“, erklärt Inhaberin Petra Linke (Foto unten mit Michael Linke (li.) und Roland Linke) den Firmennamen. „Bereits seit 2008 befindet sich unser 1996 gegründetes Unternehmen in Norderstedt.“



Für das Team von EPMS e.K. steht die rundum Betreuung auch von kleineren Firmen im Vordergrund. „Wir ermöglichen den Firmen ohne großen Aufwand ihre Kunden per Mailing oder anderen Werbeaktionen über Neuerungen zu informieren“, so Linke weiter „um diese somit an sich zu binden.“



Das Angebot umfasst heute alle Dienstleistungen, die Unternehmen für den Versand von Werbemittel benötigen. Dazu gehört die Erstellung Einzelblatt Laserdrucke, Adressierung per Inkjet oder Etikett, Falzung und Kuvertierung von Briefsendungen, portooptimierter Versand als Infopost, Infobrief oder Pressesendung, Versand von Postwurfsendungen, Postwurf Spezials sowie Datenbearbeitung, -erfassung und -pflege. „Darüber hinaus versenden wir kompetent und zuverlässig alle erdenklichen Warenmuster und Produkte aus dem Repertoire unserer Kunden.“

Veröffentlicht am: 03.07.2012