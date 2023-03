Profitlich und Torfrock

Norderstedt (em) Die TriBühne Norderstedt präsentiert in Kooperation mit dem NDR und Hamburg Airport Open Air-Veranstaltungen auf dem Gelände der Landesgartenschau.



Am 14. Juli geht es weiter mit dem Comedian Markus Maria Profitlich, der seine Zuschauer pünktlich zu seinem 50. Geburtstag, also perfekt zur Lebenshalbzeit, auf eine rasante Achterbahnfahrt durch sein bisheriges Leben mitnimmt.



Den Zuschauer erwartet ein Feuerwerk an Sketchen und Liedern, die nun endlich die „wahre“ Geschichte von Deutschlands Komiker mit den tausend Gesichtern erfahren und hautnah miterleben. Torfrock + Die Wohnraumhelden sind am 30. Juli auf der Open Air Bühne zu Gast. Torfrock belegen mit ihrem tiefen Sinn für musikalischen Unsinn, dass Rock von Rocken kommt und nicht bierernst oder pseudo-intellektuell sein muss.



Karten: im TicketCorner, Rathausallee 34 (Pavillon auf dem Rathausplatz), 22846 Norderstedt, (040) 30 987 123

Veröffentlicht am: 28.07.2011